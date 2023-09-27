Говорить вся країна 2 сезон випуск від 18.09.2023 дивитися онлайн

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: історія про українку Валентину, яка виїхала до Німеччини, аби втекти від війни та вберегти життя семирічної донечки. Натомість, дитину начебто викрали. Валентина впевнена, що саме соціальна служба обманом забрала її дівчинку. Випадок жінки не поодинокий. Історії про начебто безпідставне вилучення дітей за кордоном постійно випливають у соцмережах. Через що іноземні соцслужби вилучають дітей? Хто з українок в зоні ризику? Якій жінці вдалося відсудити власну дитину без адвокатів? І до чого ж тут лотерея на всиновлення та вибиті двері? Дивіться онлайн Говорить вся країна 2 сезон випуск від 18.09.2023.
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