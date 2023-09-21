Говорить вся країна 2 сезон випуск від 13.09.2023 дивитися онлайн

21 вересня 2023 23:12 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Говорить вся країна 2 сезон випуск від 13.09.2023 дивитися онлайн
Говорить вся країна 2 сезон: дивитися випуск онлайн (ефір від 13.09.2023)
пресслужба каналу 1+1 Україна

13 вересня на 1+1 Україна і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов новий випуск ток-шоу Говорить вся країна 2023. Новий випуск Говорить вся країна 2 сезон від 13.09.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: це історія про чоловіка Вадима, якому звичайна ніч зіпсувала майбутнє. Опівночі він ліг зі своєю коханою дружиною в ліжко, а о п’ятій ранку вже прокинувся підозрюваним у справі про зґвалтування їхньої спільної подруги Анни. Дівчина запевняє, що вона прокинулася від того, що хтось знімає з неї білизну. Вже два роки Вадим перебуває в СІЗО на підставі заяви, яку написала потерпіла. Аліна, жінка підозрюваного, хоче вивести подругу на чисту воду та врятувати батька свого сина. Де ж насправді був Вадим тієї ночі? Чи дійсно було зґвалтування, чи все ж таки Анна все вигадала, аби помститися Вадиму? Крапку в цій історії має поставити поліграф. Дивіться онлайн Говорить вся країна 2 сезон випуск від 13.09.2023.

Новий випуск ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі випуски ток-шоу Говорить вся країна дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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