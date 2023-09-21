Говорить вся країна 2 сезон випуск від 13.09.2023 дивитися онлайн

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: це історія про чоловіка Вадима, якому звичайна ніч зіпсувала майбутнє. Опівночі він ліг зі своєю коханою дружиною в ліжко, а о п’ятій ранку вже прокинувся підозрюваним у справі про зґвалтування їхньої спільної подруги Анни. Дівчина запевняє, що вона прокинулася від того, що хтось знімає з неї білизну. Вже два роки Вадим перебуває в СІЗО на підставі заяви, яку написала потерпіла. Аліна, жінка підозрюваного, хоче вивести подругу на чисту воду та врятувати батька свого сина. Де ж насправді був Вадим тієї ночі? Чи дійсно було зґвалтування, чи все ж таки Анна все вигадала, аби помститися Вадиму? Крапку в цій історії має поставити поліграф. Дивіться онлайн Говорить вся країна 2 сезон випуск від 13.09.2023.
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