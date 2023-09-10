Голос країни 13 сезон 2 випуск від 10.09.2023 дивитися онлайн
10 вересня на телеканалі 1+1 Україна і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск шоу Голос країни 13 сезон. 2 випуск проєкту Голос країни 13 сезон від 10.09.2023 дивіться онлайн на TV.UA.
2 випуск проєкту Голос країни 13 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски проєкту Голос країни дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.
Майрамік Авоян – «Stand up» – вибір наосліп – Голос країни 13
Влад Пелих – «BRONIA» – вибір наосліп – Голос країни 13
Андріана Боровик – «Як ти?» – вибір наосліп – Голос країни 13
Ptashkin (Міша Панчишин) – «Невідомий герой» – вибір наосліп – Голос країни 13
Марія Стасюк – «Island» – вибір наосліп – Голос країни 13
Анна Корченова – Карпатський реп – вибір наосліп – Голос країни 13
Антон Курята – «Ластівки» – вибір наосліп – Голос країни 13
Вікторія Деркач – «Думи» – вибір наосліп – Голос країни 13
Христина Арутюнова – «Jericho» – вибір наосліп – Голос країни 13
Дарина Шадурська – «Sara perche ti amo» – вибір наосліп – Голос країни 13
Едгар Єнокян (гурт «DOBRYVA») – «Світло є чи нема» – вибір наосліп – Голос країни 13
Софія Щербакова – «Інь-Ян» – вибір наосліп – Голос країни 13
Влад Шериф – «Tattoo» – вибір наосліп – Голос країни 13