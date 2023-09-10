Голос країни 13 сезон 2 випуск від 10.09.2023 дивитися онлайн

10 вересня 2023 20:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Голос країни 13 сезон 2 випуск від 10.09.2023 дивитися онлайн
Голос країни 13 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 10.09.2023)
пресслужба каналу 1+1 Україна

10 вересня на телеканалі 1+1 Україна і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск шоу Голос країни 13 сезон. 2 випуск проєкту Голос країни 13 сезон від 10.09.2023 дивіться онлайн на TV.UA.

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Сьогодні глядачі побачили другий епізод наймасштабнішого музичного проєкту Голос країни 13 сезон. DOROFEEVA, Юлія Саніна, Артем Пивоваров та Іван Клименко за допомогою сліпих прослуховувань продовжили шукати найсильніших вокалістів країни.

2 випуск проєкту Голос країни 13 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Голос країни дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Майрамік Авоян – «Stand up» – вибір наосліп – Голос країни 13

Влад Пелих – «BRONIA» – вибір наосліп – Голос країни 13

Андріана Боровик – «Як ти?» – вибір наосліп – Голос країни 13

Ptashkin (Міша Панчишин) – «Невідомий герой» – вибір наосліп – Голос країни 13

Марія Стасюк – «Island» – вибір наосліп – Голос країни 13

Анна Корченова – Карпатський реп – вибір наосліп – Голос країни 13

Антон Курята – «Ластівки» – вибір наосліп – Голос країни 13

Вікторія Деркач – «Думи» – вибір наосліп – Голос країни 13

Христина Арутюнова – «Jericho» – вибір наосліп – Голос країни 13

Дарина Шадурська – «Sara perche ti amo» – вибір наосліп – Голос країни 13

Едгар Єнокян (гурт «DOBRYVA») – «Світло є чи нема» – вибір наосліп – Голос країни 13

Софія Щербакова – «Інь-Ян» – вибір наосліп – Голос країни 13

Влад Шериф – «Tattoo» – вибір наосліп – Голос країни 13

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