Говорить вся країна 2 сезон випуск від 06.09.2023 дивитися онлайн

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: Олександр зустрів свою кохану, коли, здавалося, що вже не зможе відчути всього того, від чого палає в жилах кров і завмирає серце. Закоханий чоловік дізнався, що його кохана жінка – прийомна дитина. Тепер Олександр хоче дати коханій те, чого вона ніколи не мала. Чи вдасться Олександру здійснити мрію своєї коханої Жанни? Хто у цій історії не зміг стримати клятву? Дивіться онлайн Говорить вся країна 2 сезон випуск від 06.09.2023.
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