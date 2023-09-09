Говорить вся країна 2 сезон випуск від 05.09.2023 дивитися онлайн

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: історія про 35-річного Сергія та сім майбутніх дружин продовжується. Кожна з них сподівається, що гарем розпадеться і чоловік залишиться саме з нею. Проте розвиток великої любові місцевого султана так просто не закінчиться, адже в Сергія є ще декілька секретів від «дружин». Що ж нарешті скаже поліграф про чоловіка? Скільки ще жінок з'явиться у цій студії? І яку пропозицію сьогодні зробить український султан? Дивіться онлайн Говорить вся країна 2 сезон випуск від 05.09.2023.
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