Голос країни 13 сезон 1 випуск від 03.09.2023 дивитися онлайн

4 вересня 2023 20:36 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Голос країни 13 сезон 1 випуск від 03.09.2023 дивитися онлайн
Голос країни 13 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 03.09.2023)
пресслужба каналу 1+1 Україна

3 вересня на телеканалі 1+1 Україна і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск шоу Голос країни 13 сезон. 1 випуск проєкту Голос країни 13 сезон від 03.09.2023 дивіться онлайн на TV.UA.

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Відбулась грандіозна прем'єра тринадцятого сезону вокального шоу Голос країни. До оновленого складу тренерів увійшли топові українські зірки: DOROFEEVA, Юлія Саніна, Артем Пивоваров та Іван Клименко.

1 випуск проєкту Голос країни 13 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Голос країни дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Галина Печеніжська – «Kupala» – вибір наосліп – Голос країни 13

Гідаят Сеїдов – «Love in the dark» – вибір наосліп – Голос країни 13

Юрій Городецький – «Києве мій» – вибір наосліп – Голос країни 13

Володимир Сватьєв і Зофіа Паздан  «Nie ma fal» – вибір наосліп – Голос країни 13

Артем Крикін – «Стефанія» – вибір наосліп – Голос країни 13

Дар'я Мінєєва – «Flowers» – вибір наосліп – Голос країни 13

Олександра Ліщук – «Місто Марії» – вибір наосліп – Голос країни 13

Володимир Удовенко – «Прірва» – вибір наосліп – Голос країни 13

Ольга Щербак – «Люди» – вибір наосліп – Голос країни 13

Олександра Макаровська – «As it was» – вибір наосліп – Голос країни 13

Янко Пеньяфорт і гурт «Los iankovers» – «Несе Галя воду» – вибір наосліп – Голос країни 13

Юлія Ярошенко – «Пісня буде поміж нас» – вибір наосліп – Голос країни 13

Анастасія Чабан – «Вотсап» – вибір наосліп – Голос країни 13

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