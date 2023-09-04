Голос країни 13 сезон 1 випуск від 03.09.2023 дивитися онлайн
3 вересня на телеканалі 1+1 Україна і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск шоу Голос країни 13 сезон. 1 випуск проєкту Голос країни 13 сезон від 03.09.2023 дивіться онлайн на TV.UA.
1 випуск проєкту Голос країни 13 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски проєкту Голос країни дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.
Галина Печеніжська – «Kupala» – вибір наосліп – Голос країни 13
Гідаят Сеїдов – «Love in the dark» – вибір наосліп – Голос країни 13
Юрій Городецький – «Києве мій» – вибір наосліп – Голос країни 13
Володимир Сватьєв і Зофіа Паздан – «Nie ma fal» – вибір наосліп – Голос країни 13
Артем Крикін – «Стефанія» – вибір наосліп – Голос країни 13
Дар'я Мінєєва – «Flowers» – вибір наосліп – Голос країни 13
Олександра Ліщук – «Місто Марії» – вибір наосліп – Голос країни 13
Володимир Удовенко – «Прірва» – вибір наосліп – Голос країни 13
Ольга Щербак – «Люди» – вибір наосліп – Голос країни 13
Олександра Макаровська – «As it was» – вибір наосліп – Голос країни 13
Янко Пеньяфорт і гурт «Los iankovers» – «Несе Галя воду» – вибір наосліп – Голос країни 13
Юлія Ярошенко – «Пісня буде поміж нас» – вибір наосліп – Голос країни 13
Анастасія Чабан – «Вотсап» – вибір наосліп – Голос країни 13