Голос країни-13: ТОП фактів, які ви хотіли знати про новий європейський сезон

2 августа 2023 12:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Голос країни-13: ТОП фактів, які ви хотіли знати про новий європейський сезон
пресслужба каналу 1+1 Україна

«Голос країни» звучить в Європі.

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31 липня у самому серці польської столиці стартували зйомки головного музичного проєкту «Голос країни», в якому тренери Юлія Саніна, Іван Клименко, Артем Пивоваров та DOROFEEVA будуть допомагати учасникам на їхньому шляху до мрії про велику сцену. 

Новий сезон об’єднав українців з усіх куточків світу на знімальному майданчику у Варшаві. Європейський сезон, що вийде на телеканалі «1+1 Україна» вже цієї осені, покликаний підтримати український народ, який демонструє силу свого духу та талант всій Європі. Зйомки проєкту відбуваються за всебічної підтримки одного з найбільших польських мовників. 

Тренери шоу «Голос країни-13» / пресслужба каналу 1+1 Україна

Ми зібрали ТОП фактів про новий сезон, який вже восени вийде на екрани телеканалу «1+1 Україна» та покаже силу української пісні.

Цього сезону на сцену вийдуть 60 учасників, серед яких дівчина, якій учасник минулого сезону Володимир Порубайло одразу після виступу освідчився у коханні, 25-річний ветеран війни, триразовий чемпіон світу з карате, військовий тилового забезпечення.

Для зйомок проєкту «Голос країни» було задіяно сучасний інноваційний знімальний павільйон. Телеглядачів чекає 6 яскравих локацій, серед яких сцена, зони бекстейджу, «стрес-рум», «миля», зона для інтерв’ю та інші. Загальна площа знімальних локацій – 2700 квадратних метрів.

пресслужба каналу 1+1 Україна

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Сценічну графіку створили українські спеціалісти Big Brave Evenst, а для візуальних ефектів на знімальному майданчику використали картини сучасних українських художників, серед яких Соня Морозюк. Тренери проєкту також підтримали українське та обрали модні образи від українських дизайнерів, створені спеціально для зйомок «Голосу країни».

Зйомку 13-го сезону «Голосу країни» було розпочато з хвилини мовчання за українськими військовими та цивільними, які загинули під час російської агресії проти України.

В ефірі «Голосу країни» прозвучать найкращі сучасні українські пісні, а також хіти польською, італійською та іншими мовами. Телеглядачі почують пісню «Відриваючись» співака Parfenuk, «Карпатський реп» «Даха Браха», «Ластівки» Chico&Qatoshi. До того ж на сцені головного музичного проєкту зазвучать такі легендарні хіти як «Києве мій», «Несе Галя воду» та інші. Окрім того, під час «Сліпих прослуховувань» шанувальники «Голосу країни» зможуть познайомитись із різнобарв’ям європейської музичної культури та почути хіт «Nie Ma fal» польского співака Dawid Podsiadło, «Sara Perche ti amo» італійського поп-гурту Ricchi e Poveri та багато інших.

Нагадаємо, 

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