Антоніна Хижняк пригадала, який фільм з її голосом вперше показували в кінотеатрах

Акторка серіалу «Зв’язок» Антоніна Хижняк розповіла про багаторічний досвід у дубляжі.

«Зоряні війни», «Їжак Сонік», «Аватар: Шлях води», «Бетмен», «Лара Крофт»… Чи знаєте ви, що об’єднує всі ці популярні стрічки? А те, що головні ролі в них озвучувала зірка серіалу «Зв’язок» Антоніна Хижняк ! Вона подарувала голос світовим знаменитостям у багатьох кінокартинах. На її рахунку – понад 250 фільмів лише з головними ролями. І сьогодні Тоня відзначає 33-річчя!

З нагоди дня народження зірка поділилася з Новим каналом приголомшливою історією з кар’єри в озвучці, а також розкрила секрет роботи з голосом.

Перший фільм, який я озвучувала, і показ якого був у кінотеатрах – це «Люди Ікс», 2011 рік. Тоді я дублювала героїню з крилами на ім’я Янгол, – пригадує Антоніна Хижняк. – Мені ця робота запам’яталася тим, що, по-перше, ті нещасні 20 кілець (фрази героя. – Прим. ред.) ми писали дуже довго (усміхається). По-друге, я вийшла зі студії, зателефонувала татові і з нереальним захопленням вигукнула: «Мій голос звучатиме в кінотеатрі!» А по-третє, того дня йшов сніг з дощем, я добиралася трьома маршрутками, ноги промокли наскрізь. Але була така щаслива!

Тоня настільки закохана в свою роботу, що після пологів не захотіла довго сидіти в декреті.

Маю яскравий спогад, пов’язаний з дубляжем. Через два тижні після народження сина мені зателефонували зі студії та запропонували головну роль. На запис потрібно було два дні по чотири години, – каже зірка. – Недовго вагаючись, я спакувала необхідні речі для малого й поїхала на студію! І так з двотижневою дитиною та з перервами на грудне вигодовування ми записали «Валер'ян і місто тисячі планет» (фільм 2017 року. – Прим. ред.). Тоді я вперше вийшла на роботу після пологів. Звісно, всі з розумінням ставилися до наших частих перерв, адже сину було лише два тижні. А в декреті я так і не була, бо після цього зрозуміла: все реально!



Акторка Антоніна Хижняк / Пресслужба Нового каналу

Акторка скетчкому «Зв’язок» розповіла, як працювати з голосом, щоб він звучав настільки по-різному.

Скажу відверто: неможливо змінити голос якимось спеціальними вправами. Адже це насамперед залежить від акторської майстерності та сценічної мови. Ти маєш досконало знати свій голосовий апарат. Звісно, перед озвучкою потрібно розігрівати його, робити артикуляційну гімнастику, – ділиться Тоня Хижняк. – А ще нам перед самим записом і просто в студії дають референс – оригінальну доріжку, від якої ми й відштовхуємося. В принципі, мені достатньо почути голос героїні та проглянути картинку, і все сплітається. Тоді я намагаюся максимально зробити під оригінал, але адаптувати до нашої мови. Бо ми не можемо повністю копіювати інтонації: тоді звучатиме дуже дивно. Адже в українській також є свої інтонаційні правила.

Перед записом обов’язково проводять кастинги на ролі дубляжу. Замовники, а зазвичай це такі студії-мейджори, як Disney чи Universal Pictures, відслуховують голоси й відбирають ті, які найбільше підходять до оригіналу.

Якщо тебе затвердили, то це означає, що їм подобається, як ти звучиш. А далі – справа техніки і, звісно, таланту. Намагаєшся зробити все, щоб герої заговорили так, аби глядачі повірили: вони можуть звучати українською. І прагнеш виконати все дуже органічно, – зазначає Антоніна Хижняк.

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