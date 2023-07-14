Антоніна Хижняк розповіла, як тримає себе в формі

Акторка Антоніна Хижняк розповіла, чи дотримується правильного харчування.

Зірка скетчкому «Зв’язок» Антоніна Хижняк має неперевершений вигляд. Вона зазначає, що зовнішність є одним з інструментів в акторській роботі. Тому важливо тримати тіло в тонусі.

Однак акторка серіалу Нового каналу зізнається, що не має секретів ідеальної фігури.

Річ у тім, що коли починаєш довготривалий проєкт, твої графіки повністю порушуються. Адже в кіно зміна може розпочатися о 6:00, або об 11:00, або взагалі о 16:00. Дні кардинально відрізняються, – пояснює Антоніна Хижняк у «Шипшина шоу». – Дуже складно дотримуватися якогось графіку, якщо його немає. Я постійно борюся з цим: намагаюся ходити в зал, нормально їсти та висипатися. Але іноді фізично не встигаю. У мене складні стосунки з їжею. Можу, наприклад, сьогодні правильно харчуватися, не переїдати, не зловживати солодким. Але іноді просто дах їде. Найчастіше це стається на тлі стресу, перевтоми. Тоді важко стримувати себе.

Акторка Антоніна Хижняк / Пресслужба Нового каналу

Акторка зазначила, що їй значно легше тримати себе в формі саме влітку.

Тому що є багато фруктів, овочів. Я починаю більше рухатися, – каже вона. – Але за зиму стабільно набираю 3–4 кілограми. Можу їсти не дуже корисні страви, солодощі. Потім себе картаю, бо бачу в кадрі. Раніше засмучувалася й думала, що це назавжди. Однак вже вивчила свій організм за майже 33 рочки. Тому з приходом зими впадаю в анабіоз (сміється). А потім теплішає, сонечко починає гріти сильніше, з’являється більше свіжих овочів і фруктів, то й мені самій хочеться більше рухатися і менше їсти шкідливих продуктів. І якось автоматично скидаю всі зайві кілограми, які набрала за зиму.

В Тоні трапився період, коли вона не була задоволена своєю фігурою.

Якось я зламала ногу, була важка операція. Не могла рухатися, звісно. Ще й заїдала стрес солодким. І дуже погладшала. Після одужання ми одразу продовжили знімати серіал. Тепер, коли дивлюся ці серії, то помічаю свої щічки й те, що костюм сидить не так, як треба, – пригадує акторка «Зв’язку». – Але хочу зазначити, що вага хоч і має значення, але це не найголовніше в житті.

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