Антоніна Хижняк розповіла, як тримає себе в формі
Акторка Антоніна Хижняк розповіла, чи дотримується правильного харчування.
Однак акторка серіалу Нового каналу зізнається, що не має секретів ідеальної фігури.
Річ у тім, що коли починаєш довготривалий проєкт, твої графіки повністю порушуються. Адже в кіно зміна може розпочатися о 6:00, або об 11:00, або взагалі о 16:00. Дні кардинально відрізняються, – пояснює Антоніна Хижняк у «Шипшина шоу». – Дуже складно дотримуватися якогось графіку, якщо його немає. Я постійно борюся з цим: намагаюся ходити в зал, нормально їсти та висипатися. Але іноді фізично не встигаю. У мене складні стосунки з їжею. Можу, наприклад, сьогодні правильно харчуватися, не переїдати, не зловживати солодким. Але іноді просто дах їде. Найчастіше це стається на тлі стресу, перевтоми. Тоді важко стримувати себе.
Акторка зазначила, що їй значно легше тримати себе в формі саме влітку.
Тому що є багато фруктів, овочів. Я починаю більше рухатися, – каже вона. – Але за зиму стабільно набираю 3–4 кілограми. Можу їсти не дуже корисні страви, солодощі. Потім себе картаю, бо бачу в кадрі. Раніше засмучувалася й думала, що це назавжди. Однак вже вивчила свій організм за майже 33 рочки. Тому з приходом зими впадаю в анабіоз (сміється). А потім теплішає, сонечко починає гріти сильніше, з’являється більше свіжих овочів і фруктів, то й мені самій хочеться більше рухатися і менше їсти шкідливих продуктів. І якось автоматично скидаю всі зайві кілограми, які набрала за зиму.
Якось я зламала ногу, була важка операція. Не могла рухатися, звісно. Ще й заїдала стрес солодким. І дуже погладшала. Після одужання ми одразу продовжили знімати серіал. Тепер, коли дивлюся ці серії, то помічаю свої щічки й те, що костюм сидить не так, як треба, – пригадує акторка «Зв’язку». – Але хочу зазначити, що вага хоч і має значення, але це не найголовніше в житті.
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