MamaRika розповіла про мрію, яку здійснить після нашої Перемоги

12 июля 2023 11:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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MamaRika розповіла про мрію, яку здійснить після нашої Перемоги
Співачка MamaRika

Співачка MamaRika розповіла, як війна змінила її життєві цінності, та зізналася, яку сімейну мрію хоче реалізувати одразу після Перемоги України.

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Співачка і ведуча MamaRika зізнається – війна змінила її, як і більшість українців. Зараз артистка продовжує працювати, підтримувати українців і дбати про свою родину, а все інше відійшло на другий план. 

Життя – це найбільша цінність! Люди – найважливіше! А матеріальне – відстій, це потрібно лише для того, щоб допомагати іншим. Все матеріальне переходить в донати і в допомогу – це стоїть на першому місці. Зараз життя кожного українця змінилося, мабуть, на 180 градусів. І, слава богу, що ми нарешті зрозуміли, що дійсно має значення. Нехай такою ціною, але ми згуртувалися, об’єдналися і тепер змагаємося лише у тому, хто більше задонатить. І це чудово! – коментує MamaRika.

Співачка MamaRika з чоловіком / instagram.com/mamarika_official

Незважаючи на складний час, постійну тривогу і невизначеність, артистка не опускає руки і продовжує жити, будувати плани, писати пісні. 

Я живу, намагаюся жити на повну. Бо коли, як не зараз? Найкращі роки мого життя проходять. Перші пів року повномасштабного вторгнення ми відкладали життя на потім, але це позаду. Зараз у мене дуже багато робочих і життєвих планів. Наприклад, не так давно ми були у відпустці, але звісно, без чоловіка – я, няня і дитина. Ця відпустка у нас висіла – була придбана до 24 лютого, і я вирішила її використати, адже хотіла дитині вперше показати море у такому віці, – розповіла співачка на знімальному майданчику каналу «Дім».

Співачка MamaRika з сином / instagram.com/mamarika_official

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Влітку відома родина планує відвідати Одесу, а вже закордонні поїздки усією родиною планують після Перемоги.   

Ми, мабуть, як ніхто інший хочемо поїздити світом. Тому що ми постійно перебуваємо вдома, у Києві. Так, люди, які виїхали і живуть за кордоном, вони навпаки хочуть додому. Ми ж останній раз були на відпочинку з чоловіком 2020 року – під час весілля. Звісно, я злітала з дитиною на відпочинок, але це не рахується, бо без чоловіка відпочинок не такий і це не та радість, про яку я мріяла. Тому, як буде наша перемога, ми поїдемо відпочивати з родиною, так має бути! – поділилася планами MamaRika.

Нагадаємо, 

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