Надя Дорофєєва вдруге вийшла заміж – фото з весілля

Співачка Надя Дорофєєва і ресторатор Міша Кацурін офіційно одружилися.

На своїх сторінках у соціальній мережі Instagram подружжя опублікувало фотографії з весілля.

Подейкують, Кацурін та Дорофєєва таємно одружилися. Не знаємо, правда це чи ні, але фотки такі в телефонах у нас є, – підписала фото Надя Дорофєєва.

З червня 2023 року мережею ширилися чутки, що співачка вийшла заміж за свого бойфренда. Але тоді ані Надя, ані Міша ніяк не коментували дані чутки.

Співачка Надя Дорофєєва і ресторатор Міша Кацурін / instagram.com/nadyadorofeeva

Відмітимо, що розсекретили свої стосунки Дорофєєва і Кацурін у червні 2022 року. Для співачки цей шлюб став другим. Протягом семи років артистка була заміжня за співаком Володимиром Дантесом.

Для Кацуріна цей шлюб став третім. Від другої дружини Міша має двох дітей.

Співачка Надя Дорофєєва і ресторатор Міша Кацурін / instagram.com/nadyadorofeeva

Про розрив стосунків з Володимиром Дантесом Надя оголосила у березні 2022 року. Тоді вона почала зустрічатися з Мішею Кацуріним, а Вова Дантес з другою дружиною Міші – Дашею. Двоє діточок Кацуріних зараз проживають з Вовою і Дашею.

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