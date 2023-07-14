Надя Дорофєєва вдруге вийшла заміж – фото з весілля

14 июля 2023 13:15 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Надя Дорофєєва вдруге вийшла заміж – фото з весілля
Співачка Надя Дорофєєва і ресторатор Міша Кацурін
instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва і ресторатор Міша Кацурін офіційно одружилися.

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На своїх сторінках у соціальній мережі Instagram подружжя опублікувало фотографії з весілля.

Подейкують, Кацурін та Дорофєєва таємно одружилися. Не знаємо, правда це чи ні, але фотки такі в телефонах у нас є, – підписала фото Надя Дорофєєва.

З червня 2023 року мережею ширилися чутки, що співачка вийшла заміж за свого бойфренда. Але тоді ані Надя, ані Міша ніяк не коментували дані чутки.

Співачка Надя Дорофєєва і ресторатор Міша Кацурін / instagram.com/nadyadorofeeva

Відмітимо, що розсекретили свої стосунки Дорофєєва і Кацурін у червні 2022 року. Для співачки цей шлюб став другим. Протягом семи років артистка була заміжня за співаком Володимиром Дантесом.

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Для Кацуріна цей шлюб став третім. Від другої дружини Міша має двох дітей.

Співачка Надя Дорофєєва і ресторатор Міша Кацурін / instagram.com/nadyadorofeeva

Про розрив стосунків з Володимиром Дантесом Надя оголосила у березні 2022 року. Тоді вона почала зустрічатися з Мішею Кацуріним, а Вова Дантес з другою дружиною Міші – Дашею. Двоє діточок Кацуріних зараз проживають з Вовою і Дашею.

Нагадаємо, 

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