Богдан Шелудяк розповів курйозну ситуацію з особистого життя

Ведучий проєкту «Хто зверху?» Богдан Шелудяк розповів про афери на сайтах знайомств.

Богдан Шелудяк закохав у себе тисячі дівчат ще під час виходу серіаліті «Київ вдень та вночі». Зараз він – блогер-мільйонник та новий ведучий легендарного шоу Нового каналу «Хто зверху?» І досі продовжує підкорювати харизмою жіночі серця.

Але, насправді, знайомиться Богдан рідко, до стосунків ставиться дуже серйозно, а коло друзів обмежує. Він навіть ніколи не користувався сайтами знайомств!

В Instagram мені інколи пишуть: «Куди зник з…?» і кажуть назву сайту знайомств. Тобто інші хлопці просто брали мої фото й реєструвалися на такому сайті, спілкуючись від мого імені, – каже Бодя. – Неодноразово також були випадки, коли моїм ім'ям користувалися шахраї, які прикидалися мною й вимагали у дівчат гроші. Це реальні історії, бо мені скидали скріни переписок.

Блогер та ведучий Богдан Шелудяк / Пресслужба Нового каналу

Але якось Богдану таки довелося зареєструватись у додатку для знайомств, оскільки він робив його рекламу.

Я випадково побачив анкету цікавої дівчини. Почав спілкуватися з нею. І якось ввечері, після зйомок, зрозумів, що маю прикольний настрій і додому їхати точно не хочу. Вирішив покликати ту дівчину на каву, оскільки переписка «неслася», – ділиться Шелудяк. – Ми спілкувалися з нею десь протягом двох годин, але більше не зустрічались і навіть не переписувались.

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