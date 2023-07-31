Богдан Шелудяк розповів курйозну ситуацію з особистого життя
Ведучий проєкту «Хто зверху?» Богдан Шелудяк розповів про афери на сайтах знайомств.
Але, насправді, знайомиться Богдан рідко, до стосунків ставиться дуже серйозно, а коло друзів обмежує. Він навіть ніколи не користувався сайтами знайомств!
В Instagram мені інколи пишуть: «Куди зник з…?» і кажуть назву сайту знайомств. Тобто інші хлопці просто брали мої фото й реєструвалися на такому сайті, спілкуючись від мого імені, – каже Бодя. – Неодноразово також були випадки, коли моїм ім'ям користувалися шахраї, які прикидалися мною й вимагали у дівчат гроші. Це реальні історії, бо мені скидали скріни переписок.
Я випадково побачив анкету цікавої дівчини. Почав спілкуватися з нею. І якось ввечері, після зйомок, зрозумів, що маю прикольний настрій і додому їхати точно не хочу. Вирішив покликати ту дівчину на каву, оскільки переписка «неслася», – ділиться Шелудяк. – Ми спілкувалися з нею десь протягом двох годин, але більше не зустрічались і навіть не переписувались.
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