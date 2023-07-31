Богдан Шелудяк розповів курйозну ситуацію з особистого життя

31 июля 2023 12:35 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Богдан Шелудяк розповів курйозну ситуацію з особистого життя
Блогер та ведучий Богдан Шелудяк
Пресслужба Нового каналу

Ведучий проєкту «Хто зверху?» Богдан Шелудяк розповів про афери на сайтах знайомств.

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Богдан Шелудяк закохав у себе тисячі дівчат ще під час виходу серіаліті «Київ вдень та вночі». Зараз він – блогер-мільйонник та новий ведучий легендарного шоу Нового каналу «Хто зверху?» І досі продовжує підкорювати харизмою жіночі серця. 

Але, насправді, знайомиться Богдан рідко, до стосунків ставиться дуже серйозно, а коло друзів обмежує. Він навіть ніколи не користувався сайтами знайомств! 

В Instagram мені інколи пишуть: «Куди зник з…?» і кажуть назву сайту знайомств. Тобто інші хлопці просто брали мої фото й реєструвалися на такому сайті, спілкуючись від мого імені, – каже Бодя. – Неодноразово також були випадки, коли моїм ім'ям користувалися шахраї, які прикидалися мною й вимагали у дівчат гроші. Це реальні історії, бо мені скидали скріни переписок.

Блогер та ведучий Богдан Шелудяк / Пресслужба Нового каналу

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Але якось Богдану таки довелося зареєструватись у додатку для знайомств, оскільки він робив його рекламу.

Я випадково побачив анкету цікавої дівчини. Почав спілкуватися з нею. І якось ввечері, після зйомок, зрозумів, що маю прикольний настрій і додому їхати точно не хочу. Вирішив покликати ту дівчину на каву, оскільки переписка «неслася», – ділиться Шелудяк. – Ми спілкувалися з нею десь протягом двох годин, але більше не зустрічались і навіть не переписувались.

Нагадаємо, 

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