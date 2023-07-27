Зірка «Зв’язку» Олександр Сугак розповів про стрибок з парашутом: «Відчув, як механізм починає хрустіти»

27 июля 2023 13:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Зірка «Зв’язку» Олександр Сугак розповів про стрибок з парашутом: «Відчув, як механізм починає хрустіти»
Актор Олександр Сугак
Пресслужба Нового каналу

Актор скетчкому Нового каналу Олександр Сугак поділився незабутньою історією.

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Найпопулярнішою розвагою сміливців є стрибок з парашутом. Хтось назве це божевіллям, а хтось – справжнім екстримом! Кілька років тому актор серіалу «Зв’язок» Олександр Сугак наважився підкорити небо й відчув шквал нереальних емоцій та адреналіну. Однак під час польоту з ним трапився казус. 

У День парашутиста, який відзначають 26 липня, Саша розповів Новому каналу про свій перший стрибок з парашутом. 

У мене є класні друзі – подружжя Толік і Лєна. І Лєночка – дуже специфічна людина. У свій день народження вона обожнює не отримувати подарунки, а робити їх. Близько 15 років тому подарувала всім друзям стрибок з парашутом, – каже Саша Сугак. – Ми провели цілий день на полігоні: тренувалися, стрибали з шин, відпрацьовували приземлення. Загалом, пройшли дуже серйозну фізичну підготовку. Водночас інструктор майже кожні 15 хвилин нагадував усім про найголовніше: «Коли вже вистрибнете з літака, упевніться, що стропи натягнулися, купол відкрився, і одразу ж зніміть запобіжник із запасного парашута». Пояснив це тим, що на певній відстані він автоматично спрацьовує і розкривається. Це була база, основа всього навчання! До слова, інструктор повторював це в не дуже лагідній формі, з матюками (усміхається).

Актор Олександр Сугак / Пресслужба Нового каналу

Того дня стрибало 10 груп, і Саша з друзями були останніми. 

Тож ми мали можливість спостерігати за всіма стрибками. І в кожній групі було по дві-три людини, в яких все ж відкривався запасний парашут. А інструктор показував на них і казав: «От ви будете стрибати наступними. Ну не тупіть аж так!» А я ще й піддавав жару у вогонь: «Це капець, що за люди! Стільки разів повторювали про той запобіжник», – згадує актор «Зв’язку». – Настала наша черга. Мені, так би мовити, «пощастило»: сидів біля дверей літака, куди саджають найважчих, і мав стрибати першим. Я спостерігав, як ми набирали висоту, розганялися, відривалися від землі. Вже на цьому моменті трохи посивів (сміється). Настав час, і я стрибнув! Хоч десантний парашут в будь-якому випадку відкривається через певну кількість секунд, я все одно смикнув за кільце. Все йшло добре. Однак я трохи відволікся...

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Перед стрибком Саша вирішив взяти маленький цифровий фотоапарат, щоб зняти незабутній момент.

Заздалегідь прив’язавши на мотузочку до ременя джинсів, запхав його в карман. Запланував собі, що коли вистрибну, одразу почну знімати. І таки зробив це! Аж раптом відчув, що якийсь механізм у парашуті почав хрустіти. І в мене розкрився запасний парашут (сміється). Як то кажуть, карма наздогнала. Тому я трохи затримав свій політ, спускаючись плавно й повільно одразу на двох парашутах, – додає Сугак.

Нагадаємо, 

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