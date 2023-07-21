Богдан Шелудяк розповів, чи замислюється про дітей

21 июля 2023 12:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Богдан Шелудяк розповів, чи замислюється про дітей
Блогер та ведучий Богдан Шелудяк
Пресслужба Нового каналу

Ведучий розважального шоу Нового каналу «Хто зверху?» Богдан Шелудяк розповів про стосунки.

Читайте такожEnleo пригадав, з чого почалося його доросле життя
Мрія багатьох дівчат ще з часів виходу серіаліті «Київ вдень та вночі», блогер-мільйонник та ведучий шоу «Хто зверху?» на Новому каналі Богдан Шелудяк – досі неодружений. Якось навіть ходили чутки, що він може стати новим героєм проекту «Холостяк». Та попри те, що це лише чутки, Бодя все одно замислюється про створення власної сім’ї. 

Не маю думок, що вже, мовляв, 31 рік, а досі немає дружини та дітей. Я не переймаюся з цього приводу, – говорить Богдан Шелудяк. – Хоча й не полігамний, як хтось може вважати. Досить серйозно ставлюся до стосунків, у мене взагалі немає поняття «не нагулявся». Інколи сам себе не можу зрозуміти, бо відчуваю, що не готовий зараз одружуватись, хоча водночас вже готовий до сім’ї. І ментально, і матеріально.

Блогер та ведучий Богдан Шелудяк / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожТарас Цимбалюк розповів про особливі малюнки на його тілі
Розповідаючи про ставлення до серйозних стосунків та готовність до сім’ї, Богдан Шелудяк навів приклад з власного досвіду.

Восени в моєї дівчини, якій на той момент було 23 роки, сталася затримка. Вона дуже переймалася, що завагітніла. А я не переймався! – зізнається ведучий. – Звісно, перша емоція – розгубленість. А потім трішки подумав і зрозумів: «Чувак, тобі 30 років. І не доводиться хвилюватися в фінансовому плані про те, щоб прогодувати сім’ю та влаштувати побут. Поряд із тобою класна дівчина, з якою тобі комфортно». Ту ситуацію вважаю показовою. Врешті, ніякої вагітності не було. Але спогад залишився.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Хто зверху Богдан Шелудяк новини діти особисте життя зірок діти зірок Новий канал

Матеріали на тему

Саша Рудинський розповів про зйомки одразу в двох серіалах – «Зв’язок» та «Голова»
Новини

Саша Рудинський розповів про зйомки одразу в двох серіалах – «Зв’язок» та «Голова»
Enleo пригадав, з чого почалося його доросле життя
Новини

Enleo пригадав, з чого почалося його доросле життяЕксклюзив
Тарас Цимбалюк розповів про особливі малюнки на його тілі
Новини

Тарас Цимбалюк розповів про особливі малюнки на його тіліЕксклюзив
Чоловік Руслани Писанки розповів, як для нього пройшов перший рік без дружини
Новини

Чоловік Руслани Писанки розповів, як для нього пройшов перший рік без дружини
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив почесною відзнакою Ектора Хіменес-Браво

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив почесною відзнакою Ектора Хіменес-Браво
10 невідомих фактів про ведучу Діану Кондратюк

10 невідомих фактів про ведучу Діану Кондратюк
Полкан 1 сезон: дивитися 6 серію онлайн

Полкан 1 сезон: дивитися 6 серію онлайн
«ЖВЛ представляє»: Тімур Мірошниченко щодня розповідатиме про зірок у «Сніданку з 1+1»

«ЖВЛ представляє»: Тімур Мірошниченко щодня розповідатиме про зірок у «Сніданку з 1+1»

Популярне відео

Полкан 1 сезон: дивитися 6 серію онлайн

Полкан 1 сезон: дивитися 6 серію онлайн
Полкан 1 сезон: дивитися 7 серію онлайн

Полкан 1 сезон: дивитися 7 серію онлайн
Ne Ta презентувала свій перший чуттєвий сингл

Ne Ta презентувала свій перший чуттєвий сингл
Тіктокер-мільйонник Влад Шевченко і зірковий шеф-кухар Алік Мкртчян про особисте, хейт і найкращі рецепти (ВІДЕО)

Тіктокер-мільйонник Влад Шевченко і зірковий шеф-кухар Алік Мкртчян про особисте, хейт і найкращі рецепти (ВІДЕО)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK