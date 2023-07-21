Богдан Шелудяк розповів, чи замислюється про дітей
21 июля 2023 12:10
Блогер та ведучий Богдан Шелудяк
Пресслужба Нового каналу
Ведучий розважального шоу Нового каналу «Хто зверху?» Богдан Шелудяк розповів про стосунки.
Богдан Шелудяк – досі неодружений. Якось навіть ходили чутки, що він може стати новим героєм проекту «Холостяк». Та попри те, що це лише чутки, Бодя все одно замислюється про створення власної сім’ї.
Не маю думок, що вже, мовляв, 31 рік, а досі немає дружини та дітей. Я не переймаюся з цього приводу, – говорить Богдан Шелудяк. – Хоча й не полігамний, як хтось може вважати. Досить серйозно ставлюся до стосунків, у мене взагалі немає поняття «не нагулявся». Інколи сам себе не можу зрозуміти, бо відчуваю, що не готовий зараз одружуватись, хоча водночас вже готовий до сім’ї. І ментально, і матеріально.
Блогер та ведучий Богдан Шелудяк / Пресслужба Нового каналу
Восени в моєї дівчини, якій на той момент було 23 роки, сталася затримка. Вона дуже переймалася, що завагітніла. А я не переймався! – зізнається ведучий. – Звісно, перша емоція – розгубленість. А потім трішки подумав і зрозумів: «Чувак, тобі 30 років. І не доводиться хвилюватися в фінансовому плані про те, щоб прогодувати сім’ю та влаштувати побут. Поряд із тобою класна дівчина, з якою тобі комфортно». Ту ситуацію вважаю показовою. Врешті, ніякої вагітності не було. Але спогад залишився.
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