Діма Каднай розповів про насичені літні канікули в прабабусі

14 июля 2023 14:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Діма Каднай розповів про насичені літні канікули в прабабусі
Співак Діма Каднай
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками проєкту «Хто зверху?» співак Діма Каднай розповів про дитячі пригоди.

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Літо в дитинстві наповнене безтурботністю, сміхом друзів і незабутніми пригодами. У цьому переконаний популярний виконавець Дмитро Каднай. За лаштунками шоу «Хто зверху?» він ексклюзивно поділився з Новим каналом найяскравішими дитячими спогадами.

Десь з першого і по п’ятий клас я їздив до прабабусі в село на все літо. І це фантастика! Там сталося стільки пригод, що я навіть не знаю, з чого почати! – каже Діма Каднай. – У селі вперше покатався на мотоциклі. Мені виповнилося років дев’ять. Ніхто про це не знає, навіть мої родичі. Але ж тоді було дуже модно їздити на мотоциклі. Звісно, я мав друзів з мотоциклами й попросився проїхатися вулицею. Адреналін нереальний.

Музикант описав стандартний «план», якого дотримувався на літніх канікулах у прабабусі.

Ти ж ніколи не їздив туди просто відпочивати. Бо була обов’язкова праця на городі. Тому схема така: приїжджаєш, в перший же день об’їдаєшся черешнею, після чого в тебе три дні розлад шлунку. Потім, за планом, йдеш працювати на город, для цього тебе будять о 6:00, щоб не було спекотно. Збираєш колорадських жуків, при цьому обов’язково згораєш повністю. І ще приблизно місяць облазиш, – сміється він. – А ще «тирили» якісь ягоди в сусідів, але нас зловили, і всі про це дізналися. Пам’ятаю, як у сусідів втекли всі кролі в наш двір, і ми їх виловлювали. Також з друзями ходили до ставка ловити рибу голими руками. І я приніс додому кілограм точно. Кайфові спогади.

Співак Діма Каднай / Пресслужба Нового каналу

Але на цьому пригоди не завершилися.

Ще й абрикосами торгував, і варення варив, і курей общипував, і грав у футбольній команді. Щоліта бабуся вигадувала якісь нові справи. Хоча з кожним роком мене було дедалі складніше мотивувати їх робити. Вона вже і гроші пропонувала, і обіцяла купити щось за зроблене. Наприклад, казала: «Я дам по одній копійці за кожного спійманого колорадського жука», – пригадує Каднай. – До речі, ми всією родиною збиралися за одним столом, який накривала бабуся. Вона готувала пироги з вишнями, суп з галушками та інші страви. Було надзвичайно смачно. І всі разом грали в лото. Отакі моменти єднання. Зараз цього вже немає.

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А ще прабабуся перевіряла Дмитра на мужність.

Я малим завжди казав, що нічого не боюся. Поруч із нашим будинком була літня кухня, а через кілька метрів за нею – сад. І бабуся мені пропонувала: «Якщо ввечері вийдеш з дому, оббіжиш довкола літньої кухні й повернешся, я дам тобі 100 гривень». А на той час це були великі гроші! Вдень відповідав бабусі: «Звісно, зроблю це запросто! Сьогодні ввечері буду багатою людиною». А коли наставали сутінки, відмовлявся. І це повторювалося майже щодня. Так жодного разу цього й не зробив (сміється).

Нагадаємо, 

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