Богдан Шелудяк розповів про свій перший поцілунок
Ведучий та блогер Богдан Шелудяк поділився деталями інтимного моменту з минулого.
Сталось це, коли йому було приблизно 13 років.
Це був сьомий клас. Мені дуже подобалась одна дівчина. Та вона всій школі подобалася, – розповідає Богдан. – Зазначу, що я дуже виважено й серйозно ставився до таких справ. Певний час проводжав її після школи додому, носив їй портфель. Час минав, вона мені незмінно подобалась. Але в неї з’явився хлопець зі старшого класу. Тож ми спілкувались, але не завжди вдало. Та якось вони посварились, і після шкільної дискотеки додому її проводжав я. Було вже пізно, ми стояли в її під’їзді, дуже довго розмовляли. Здається, обговорили вже все, що могли. А все тому, що я не міг наважитися її поцілувати. І вона теж не могла цього зробити, тому що дівчинка. Знаєте, у підлітковому віці це особливо важливо.
Прямо їй сказав: «Я хочу тебе поцілувати». А вона відповіла: «То чому не цілуєш?» І от тоді це сталось. Зараз навіть трішки незручно про це розповідати, – з усмішкою пригадує Шелудяк. – Після ми ще постояли й поговорили, і я пішов додому. Йшов через центр свого рідного міста й думав: «Прикольно!» Щоправда, потім ця дівчина помирилася із своїм хлопцем, і ми особливо більше не спілкувались.
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