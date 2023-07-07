Богдан Шелудяк розповів про свій перший поцілунок

Ведучий та блогер Богдан Шелудяк поділився деталями інтимного моменту з минулого.

6 липня у світі відзначають День поцілунку. На честь цього пікантного, але дуже цікавого свята ведучий розважального ігрового шоу «Хто зверху?» (Новий канал) Богдан Шелудяк відверто розповів про свій перший поцілунок!

Сталось це, коли йому було приблизно 13 років.

Це був сьомий клас. Мені дуже подобалась одна дівчина. Та вона всій школі подобалася, – розповідає Богдан. – Зазначу, що я дуже виважено й серйозно ставився до таких справ. Певний час проводжав її після школи додому, носив їй портфель. Час минав, вона мені незмінно подобалась. Але в неї з’явився хлопець зі старшого класу. Тож ми спілкувались, але не завжди вдало. Та якось вони посварились, і після шкільної дискотеки додому її проводжав я. Було вже пізно, ми стояли в її під’їзді, дуже довго розмовляли. Здається, обговорили вже все, що могли. А все тому, що я не міг наважитися її поцілувати. І вона теж не могла цього зробити, тому що дівчинка. Знаєте, у підлітковому віці це особливо важливо.

Ведучий та блогер Богдан Шелудяк / Пресслужба Нового каналу

Врешті-решт Богдан таки наважився на цей відповідальний крок і «момент X» настав!

Прямо їй сказав: «Я хочу тебе поцілувати». А вона відповіла: «То чому не цілуєш?» І от тоді це сталось. Зараз навіть трішки незручно про це розповідати, – з усмішкою пригадує Шелудяк. – Після ми ще постояли й поговорили, і я пішов додому. Йшов через центр свого рідного міста й думав: «Прикольно!» Щоправда, потім ця дівчина помирилася із своїм хлопцем, і ми особливо більше не спілкувались.

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