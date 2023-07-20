Тарас Цимбалюк розповів про особливі малюнки на його тілі

Актор Тарас Цимбалюк розповів про свої тату.

Щороку 17 липня світ відзначає нетипове свято – День татуювання. Перші тату виникли тисячі років тому. Єгиптяни прикрашали ними мумії, а європейські мореплавці набивали малюнки на згадку про подорожі Тихим океаном. Тенденція розмалювання тіла була в усіх світових культурах. Але в нас цей вид мистецтва став особливо популярним лише зараз.

Актор серіалу «Зв’язок» Тарас Цимбалюк поділився з Новим каналом історією першого тату та значеннями малюнків на його тілі.

У мене є кілька тату з сенсом, зрозумілим лише мені. Приміром, номер телефону покійної бабусі, яка завжди всім турботливо телефонувала. А ще – підпис мого тата, – каже Тарас Цимбалюк. – Однак більшість татуювань я набив лише через те, що вони мені сподобалися візуально. Тому майже всі зроблені без якогось підґрунтя.

Актор Тарас Цимбалюк / Пресслужба Нового каналу

Перше татуювання зірка «Зв’язку» зробив ще під час навчання в університеті.

Тоді я прочитав вислів Омара Хаяма. Звучить він так: «Одного разу ризикнувши, можна залишитися щасливим на все життя». І захотів закарбувати цю фразу на своєму тілі, – пригадує Тарас. – А найбільше з усіх татуювань мені подобається маленьке сердечко. Воно набите на грудях. Я обрав його, бо сподобалася картинка.

Актор Тарас Цимбалюк / Пресслужба Нового каналу

Актор зізнається: хоче ще татуювання.

Але зараз я не думаю про це. Тому ще не знаю, які саме. Та й мені поки що достатньо тих, що є. А їх вже близько 45, – ділиться Цимбалюк.

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