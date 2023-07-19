Олександр Педан – про виховання та цінності: «Віддаю дітям те, що сам не отримав у дитинстві»

19 июля 2023 12:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Олександр Педан – про виховання та цінності: «Віддаю дітям те, що сам не отримав у дитинстві»
Ведучий Олександр Педан
Пресслужба Нового каналу

Зірковий татусь, громадський діяч та Пан Суддя з шоу «Хто зверху?» Олександр Педан поділився своїми головними принципами у вихованні.

Читайте такожКатерина Кухар пригадала канікули з дідусем і бабусею
Батько 18-річної Валерії та 6-річного Марка, зірка Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан часто розповідає про власний досвід у вихованні дітей. Цього разу Пан Суддя з легендарного шоу «Хто зверху?», яке Новий канал покаже восени, розповів, які цінності прищеплює своїм дочці та сину.

Мені здається, що зараз усі мають привчати дітей любити Україну. Патріотизм починається з самого дитинства, – каже Педан. – Пам’ятаю, коли Лера була маленька, хотів, щоб вона спілкувалася рідною мовою. Я тоді ще записував для неї мультики українською на DVD-диски. Ми разом дивилися не зовсім дитячу «Футураму», але їй подобалося. А ще таким чином привчав її до любові до солов’їної. Також у нас є ще одна головна цінність – це сім'я. Ми вже давно домовилися не обманювати одне одного. Всі проблеми можна вирішити через відверту розмову.

Олександр Педан з донькою / Пресслужба Нового каналу

Читайте також«Будиночок на щастя-5»: любовний трикутник та оновлений склад акторів
Педан каже, що його діти звертаються до нього з будь-яким питанням чи проханням. Їхні стосунки на 100 % щирі та відкриті! Та щоб досягнути цього, потрібно докласти чимало зусиль.

Діти можуть запитати, що подивитися чи почитати, що робити з навчанням, куди вступати тощо. Є одна важлива та проста порада: треба завжди відповідати їм, знаходити час для спілкування з ними, не ігнорувати, щоб потім вони не шукали деінде, з ким поговорити, – каже Олександр. – Виховуючи своїх дітей, я намагаюся взяти зі свого дитинства все найкраще, що дали мої батьки, і виправити те, що вважаю неправильним по відношенню до мене й мого виховання. Зокрема даю ті тепло та любов, які мені завжди давала мама, і ту чоловічу підтримку, яку не давав тато. А те, що раптом не отримав у дитинстві, зараз намагаюся дати своїм дітям.

Олександр Педан з сином / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини діти війна особисте життя зірок діти зірок Новий канал Олександр Педан

Матеріали на тему

Михайло Кукуюк розповів про зйомки під час війни
Новини

Михайло Кукуюк розповів про зйомки під час війни
Катерина Кухар пригадала канікули з дідусем і бабусею

Катерина Кухар пригадала канікули з дідусем і бабусею
«Будиночок на щастя-5»: любовний трикутник та оновлений склад акторів
Анонси на ТВ

«Будиночок на щастя-5»: любовний трикутник та оновлений склад акторів
Фаршировані квітки цукіні: сезонний сніданок від Лесі Нікітюк
Їжа та рецепти

Фаршировані квітки цукіні: сезонний сніданок від Лесі Нікітюк
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

10 невідомих фактів про ведучу Діану Кондратюк

10 невідомих фактів про ведучу Діану Кондратюк
Полкан 1 сезон: дивитися 6 серію онлайн

Полкан 1 сезон: дивитися 6 серію онлайн
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив почесною відзнакою Ектора Хіменес-Браво

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив почесною відзнакою Ектора Хіменес-Браво
«Жіночий лікар. Нове життя»: стартували зйомки улюбленої історії з новим головним героєм

«Жіночий лікар. Нове життя»: стартували зйомки улюбленої історії з новим головним героєм

Популярне відео

Полкан 1 сезон: дивитися 6 серію онлайн

Полкан 1 сезон: дивитися 6 серію онлайн
Полкан 1 сезон: дивитися 7 серію онлайн

Полкан 1 сезон: дивитися 7 серію онлайн
Ne Ta презентувала свій перший чуттєвий сингл

Ne Ta презентувала свій перший чуттєвий сингл
Тіктокер-мільйонник Влад Шевченко і зірковий шеф-кухар Алік Мкртчян про особисте, хейт і найкращі рецепти (ВІДЕО)

Тіктокер-мільйонник Влад Шевченко і зірковий шеф-кухар Алік Мкртчян про особисте, хейт і найкращі рецепти (ВІДЕО)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK