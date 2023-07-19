Олександр Педан – про виховання та цінності: «Віддаю дітям те, що сам не отримав у дитинстві»
19 июля 2023 12:40
Ведучий Олександр Педан
Пресслужба Нового каналу
Зірковий татусь, громадський діяч та Пан Суддя з шоу «Хто зверху?» Олександр Педан поділився своїми головними принципами у вихованні.
Олександр Педан часто розповідає про власний досвід у вихованні дітей. Цього разу Пан Суддя з легендарного шоу «Хто зверху?», яке Новий канал покаже восени, розповів, які цінності прищеплює своїм дочці та сину.
Мені здається, що зараз усі мають привчати дітей любити Україну. Патріотизм починається з самого дитинства, – каже Педан. – Пам’ятаю, коли Лера була маленька, хотів, щоб вона спілкувалася рідною мовою. Я тоді ще записував для неї мультики українською на DVD-диски. Ми разом дивилися не зовсім дитячу «Футураму», але їй подобалося. А ще таким чином привчав її до любові до солов’їної. Також у нас є ще одна головна цінність – це сім'я. Ми вже давно домовилися не обманювати одне одного. Всі проблеми можна вирішити через відверту розмову.
Олександр Педан з донькою / Пресслужба Нового каналу
Діти можуть запитати, що подивитися чи почитати, що робити з навчанням, куди вступати тощо. Є одна важлива та проста порада: треба завжди відповідати їм, знаходити час для спілкування з ними, не ігнорувати, щоб потім вони не шукали деінде, з ким поговорити, – каже Олександр. – Виховуючи своїх дітей, я намагаюся взяти зі свого дитинства все найкраще, що дали мої батьки, і виправити те, що вважаю неправильним по відношенню до мене й мого виховання. Зокрема даю ті тепло та любов, які мені завжди давала мама, і ту чоловічу підтримку, яку не давав тато. А те, що раптом не отримав у дитинстві, зараз намагаюся дати своїм дітям.
Олександр Педан з сином / Пресслужба Нового каналу
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