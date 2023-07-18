«Будиночок на щастя-5»: любовний трикутник та оновлений склад акторів

18 июля 2023 12:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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«Будиночок на щастя-5»: любовний трикутник та оновлений склад акторів
Стартували зйомки нового сезону «Будиночка на щастя»
Пресслужба Нового каналу

Ми знаємо, як ви чекали. І це сталося! 18 липня стартували зйомки п’ятого сезону народного українського серіалу «Будиночок на щастя». Звісно, Новий канал там побував, тому вже зараз розповідаємо перші подробиці.

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На майданчику чути: «Чеперадло Сеньковске!», «Лю-ю-юбка-а-а!» та «Ти знову «нахрюнькався»?», а це означає, що IQ Production спеціально для Нового каналу розпочав фільмування п’ятого сезону «Будиночка на щастя». На глядачів чекають нові пригоди героїв, море гумору та навіть романтичний трикутник! 

Новий сезон розпочинається з того, що від Макса (його грає Костя Войтенко. – Прим. ред.) йде Маша (цю роль виконувала Галина Безрук. – Прим. ред.). Через велику війну вона поїхала за кордон і знайшла там собі багатого кавалера. А Макс відсудив доньку й виховує її самостійно, – розповідає режисер і сценарист серіалу Сергій Атрощенко. – Цей сезон про те, як Макс вчиться жити й кохати заново. На цьому й буде побудований сюжет. Спойлер: наш герой потрапить у любовний трикутник, адже за його серце змагатимуться одразу дві фантастичні жінки, яких грають суперпотужні акторки – Наталка Денисенко та Дар’я Петрожицька.

Стартували зйомки нового сезону «Будиночка на щастя» / Пресслужба Нового каналу

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У дружну родину серіалу «Будиночок на щастя» дівчат прийняли Назар Задніпровський, який грає Василя, Костя (Макс) Войтенко і Віталіна (Любаня) Біблів. Актори дуже чекали на продовження зйомок, тому на майданчику з першого ж дня – весело та по-домашньому.

Я дуже чекала зйомок «Будиночка на щастя». Це ковток повітря в наш непростий час! – каже Віталіна Біблів. – Скучила за шаленою командою, за своїми неймовірними партнерами, за режисером Сергієм Атрощенком. Я б хотіла, щоб наш серіал ніколи не закінчувався. Бо щойно завершується знімальний період, страшенно сумую. Це величезний шматок мого життя! Такі неймовірні відчуття, які межують з великою втомою та безкінечним щастям. Дякую Богу і ЗСУ за можливість бути щасливими нам і робити щасливими глядачів. А ще я точно знаю, що величезна кількість шанувальників зрадіють, коли дізнаються, що почнеться п'ятий сезон «Будиночка на щастя». Бо мені навіть на гастролях у Німеччині не давали проходу й питали: «Буде новий сезон чи ні?» (усміхається).

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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