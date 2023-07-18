«Будиночок на щастя-5»: любовний трикутник та оновлений склад акторів
18 июля 2023 12:05
Стартували зйомки нового сезону «Будиночка на щастя»
Пресслужба Нового каналу
Ми знаємо, як ви чекали. І це сталося! 18 липня стартували зйомки п’ятого сезону народного українського серіалу «Будиночок на щастя». Звісно, Новий канал там побував, тому вже зараз розповідаємо перші подробиці.
«Будиночка на щастя». На глядачів чекають нові пригоди героїв, море гумору та навіть романтичний трикутник!
Новий сезон розпочинається з того, що від Макса (його грає Костя Войтенко. – Прим. ред.) йде Маша (цю роль виконувала Галина Безрук. – Прим. ред.). Через велику війну вона поїхала за кордон і знайшла там собі багатого кавалера. А Макс відсудив доньку й виховує її самостійно, – розповідає режисер і сценарист серіалу Сергій Атрощенко. – Цей сезон про те, як Макс вчиться жити й кохати заново. На цьому й буде побудований сюжет. Спойлер: наш герой потрапить у любовний трикутник, адже за його серце змагатимуться одразу дві фантастичні жінки, яких грають суперпотужні акторки – Наталка Денисенко та Дар’я Петрожицька.
Стартували зйомки нового сезону «Будиночка на щастя» / Пресслужба Нового каналу
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Я дуже чекала зйомок «Будиночка на щастя». Це ковток повітря в наш непростий час! – каже Віталіна Біблів. – Скучила за шаленою командою, за своїми неймовірними партнерами, за режисером Сергієм Атрощенком. Я б хотіла, щоб наш серіал ніколи не закінчувався. Бо щойно завершується знімальний період, страшенно сумую. Це величезний шматок мого життя! Такі неймовірні відчуття, які межують з великою втомою та безкінечним щастям. Дякую Богу і ЗСУ за можливість бути щасливими нам і робити щасливими глядачів. А ще я точно знаю, що величезна кількість шанувальників зрадіють, коли дізнаються, що почнеться п'ятий сезон «Будиночка на щастя». Бо мені навіть на гастролях у Німеччині не давали проходу й питали: «Буде новий сезон чи ні?» (усміхається).
Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу
Нагадаємо,