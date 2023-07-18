«Будиночок на щастя-5»: любовний трикутник та оновлений склад акторів Туренко Андрій

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Стартували зйомки нового сезону «Будиночка на щастя» Пресслужба Нового каналу

Ми знаємо, як ви чекали. І це сталося! 18 липня стартували зйомки п’ятого сезону народного українського серіалу «Будиночок на щастя». Звісно, Новий канал там побував, тому вже зараз розповідаємо перші подробиці.