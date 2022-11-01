Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Костянтин Войтенко розповів про кар’єрні плани

1 ноября 2022 15:25 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Костянтин Войтенко розповів про кар’єрні плани
Актор Костянтин Войтенко
Пресслужба Нового каналу

Актор серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Костянтин Войтенко тепер режисер.

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Майже з першого дня війни зірка українського комедійного серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Костянтин Войтенко разом із танцівником Антоном Нестерком об’єдналися й допомагають українським військовим. 

Волонтерство стало невід’ємною частиною життя Войтенка. Навіть не невід’ємною, а основною! Та про свою акторську діяльність чоловік не забуває і дуже сумує за нею.

Я чітко розумію, що в мене класна професія. Я знімався і знімаюсь у класних проєктах. І маю надію, що буду зніматись і далі! – поділився Костя Войтенко в ефірі «Сніданку з 1+1». – От і зараз по телевізору показують проєкти зі мною. Вони всі дуже позитивні, тож люди пишуть чи підходять до мене на вулиці і кажуть: «Дякуємо!» Їм потрібна ці енергія і сміх!

Костянтин Войтенко разом із танцівником Антоном Нестерком / Пресслужба Нового каналу

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Наразі більшість часу Войтенко витрачає на волонтерські справи. Та він впевнений, що зйомки от-от відновляться. Тільки тепер зірка буде працювати не лише в кадрі, але і за кадром.

Чесно кажучи, я зараз хочу менше грати, а більше ставити і знімати фільми та серіали. І комедійні, і не комедію. За час війни я отримав другу вищу освіту! Три роки навчався на заочному на режисера кіно і телебачення, – зізнався Костянтин. – Нарешті отримав диплом і вже навіть зняв цікавеньку серію серіалу, яку ви побачите на YouTube і, можливо, навіть на телебаченні.

Нагадаємо, 

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Будиночок на щастя новини війна особисте життя зірок Новий канал Костянтин Войтенко

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