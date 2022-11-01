Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Костянтин Войтенко розповів про кар’єрні плани
Актор серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Костянтин Войтенко тепер режисер.
Волонтерство стало невід’ємною частиною життя Войтенка. Навіть не невід’ємною, а основною! Та про свою акторську діяльність чоловік не забуває і дуже сумує за нею.
Я чітко розумію, що в мене класна професія. Я знімався і знімаюсь у класних проєктах. І маю надію, що буду зніматись і далі! – поділився Костя Войтенко в ефірі «Сніданку з 1+1». – От і зараз по телевізору показують проєкти зі мною. Вони всі дуже позитивні, тож люди пишуть чи підходять до мене на вулиці і кажуть: «Дякуємо!» Їм потрібна ці енергія і сміх!
Чесно кажучи, я зараз хочу менше грати, а більше ставити і знімати фільми та серіали. І комедійні, і не комедію. За час війни я отримав другу вищу освіту! Три роки навчався на заочному на режисера кіно і телебачення, – зізнався Костянтин. – Нарешті отримав диплом і вже навіть зняв цікавеньку серію серіалу, яку ви побачите на YouTube і, можливо, навіть на телебаченні.
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