Акторка серіалу Полкан Юлія Буйновська розповіла про свою дитячу травму

Акторка серіалу «Полкан» Юлія Буйновська розповіла, чи боїться тварин після прикрого інциденту.

Зірка серіалу «Полкан» (Новий канал) – бордер-коллі на прізвисько Челсі – не лишила байдужою жодну людину на знімальному майданчику. Всі хотіли побавитися з чотирилапою розумницею та почастувати її чимось смачненьким.

Пройнялася любов’ю до Челсі й Юлія Буйновська, яка зіграла поліціянтку Вікторію. І це попри те, що в дитинстві акторка мала неприємний досвід із псом.

У моєї найкращої подружки дитинства був маленький, але дуже агресивний пекінес. Колись він вкусив мене за щоку. Шраму не залишилося, але через це ми навіть перестали спілкуватися з нею – сім’ї не змогли розібратися з ситуацією, – розповіла Юлія. – Втім страху в мене немає, я дуже люблю собак.

Акторка Юлія Буйновська / Пресслужба Нового каналу

Нещодавно Буйновська й сама завела песика – милу коргі на прізвисько Одрі.

На майданчику була слухняна Челсі, а вдома мене чекала неслухняна Одрі (сміється). Ми намагалися її виховувати, під час зйомок я навіть трішки підглядала за власницею Челсі, – зізналася акторка серіалу Нового каналу. – Якось Одрі погризла нам шафу! Зараз мені смішно з цього, але тоді я дуже сердилася. Думала: ну як же так? Я її так люблю, а вона шкодить.

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