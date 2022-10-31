Акторка серіалу Полкан Юлія Буйновська розповіла про свою дитячу травму

31 октября 2022 15:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Акторка серіалу Полкан Юлія Буйновська розповіла про свою дитячу травму
Акторка Юлія Буйновська
Пресслужба Нового каналу

Акторка серіалу «Полкан» Юлія Буйновська розповіла, чи боїться тварин після прикрого інциденту.

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Зірка серіалу «Полкан» (Новий канал) – бордер-коллі на прізвисько Челсі – не лишила байдужою жодну людину на знімальному майданчику. Всі хотіли побавитися з чотирилапою розумницею та почастувати її чимось смачненьким. 

Пройнялася любов’ю до Челсі й Юлія Буйновська, яка зіграла поліціянтку Вікторію. І це попри те, що в дитинстві акторка мала неприємний досвід із псом.

У моєї найкращої подружки дитинства був маленький, але дуже агресивний пекінес. Колись він вкусив мене за щоку. Шраму не залишилося, але через це ми навіть перестали спілкуватися з нею – сім’ї не змогли розібратися з ситуацією, – розповіла Юлія. – Втім страху в мене немає, я дуже люблю собак.

Акторка Юлія Буйновська / Пресслужба Нового каналу

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Нещодавно Буйновська й сама завела песика – милу коргі на прізвисько Одрі.

На майданчику була слухняна Челсі, а вдома мене чекала неслухняна Одрі (сміється). Ми намагалися її виховувати, під час зйомок я навіть трішки підглядала за власницею Челсі, – зізналася акторка серіалу Нового каналу. – Якось Одрі погризла нам шафу! Зараз мені смішно з цього, але тоді я дуже сердилася. Думала: ну як же так? Я її так люблю, а вона шкодить.

Нагадаємо, 

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