Акторка серіалу Полкан Юлія Буйновська розповіла про свою дитячу травму
31 октября 2022 15:05
Акторка Юлія Буйновська
Пресслужба Нового каналу
Акторка серіалу «Полкан» Юлія Буйновська розповіла, чи боїться тварин після прикрого інциденту.
Читайте такожХолостяк 12 сезон: 19 учасниць шоу, яких вибрав Алекс Топольський, – знайомимося ближче з кожною з нихЗірка серіалу «Полкан» (Новий канал) – бордер-коллі на прізвисько Челсі – не лишила байдужою жодну людину на знімальному майданчику. Всі хотіли побавитися з чотирилапою розумницею та почастувати її чимось смачненьким.
Пройнялася любов’ю до Челсі й Юлія Буйновська, яка зіграла поліціянтку Вікторію. І це попри те, що в дитинстві акторка мала неприємний досвід із псом.
У моєї найкращої подружки дитинства був маленький, але дуже агресивний пекінес. Колись він вкусив мене за щоку. Шраму не залишилося, але через це ми навіть перестали спілкуватися з нею – сім’ї не змогли розібратися з ситуацією, – розповіла Юлія. – Втім страху в мене немає, я дуже люблю собак.
Акторка Юлія Буйновська / Пресслужба Нового каналу
На майданчику була слухняна Челсі, а вдома мене чекала неслухняна Одрі (сміється). Ми намагалися її виховувати, під час зйомок я навіть трішки підглядала за власницею Челсі, – зізналася акторка серіалу Нового каналу. – Якось Одрі погризла нам шафу! Зараз мені смішно з цього, але тоді я дуже сердилася. Думала: ну як же так? Я її так люблю, а вона шкодить.
Нагадаємо,