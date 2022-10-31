Олена-Крістіна Лебідь розкрила популярну аферу в соцмережах та месенджерах

31 октября 2022 15:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Олена-Крістіна Лебідь розкрила популярну аферу в соцмережах та месенджерах
Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» (Новий канал) Олена-Крістіна Лебідь пояснила, як працює найпоширеніший обман, жертвою якого може стати кожен!

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Афери в соцмережах та месенджерах – один із найпопулярніших видів шахрайства. Їх дуже багато, але розпізнати реально. Одну зі схем аферистів викрила Олена-Крістіна Лебідь.

У Telegram-канал, Facebook та Viber може прийти розсилка: «Виплата допомоги переселенцям! Державна програма підтримки». І зазначено контактну особу, – розповідає ведуча проєкту «Аферисти в сітях» на Новому каналі. – Ви пишете цьому Андрію (назвемо його так), він радісно відгукується. Обіцяє виплати на різні суми. Відразу, навіть без очікування! От мало не завтра ви отримаєте від 10 до 60 тисяч гривень. У людини відразу паморочиться в голові, адже багато хто зараз у відчайдушному становищі, мозок відключається і включаються емоції.

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

Потім аферист надсилає жертві посилання, за яким просить пройти невелику реєстрацію.

У цьому посиланні серед багатьох запитань будуть такі: номер картки, термін дії, пін-код, – зазначає Лебідь. – Навіть якщо людина запитає в Андрія: «Навіщо це?», той одразу ж збреше: «Та вам же туди прийдуть гроші! Чи ми маємо телепатично вгадати?» І начебто все сходиться, тому людина вводить усі дані, сподіваючись отримати суму від «Держпідтримки». А що отримає? Зняття всіх коштів з її картки, можливо, останніх, на які вона збиралася далі жити.

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З приводу цієї афери Олена-Крістіна має єдину універсальну пораду.

Не ведіться на посилання «про держвиплати» у будь-яких пабліках! Такі алгоритми виплат можуть бути запропоновані лише на офіційному держсайті, – каже телеведуча. – Та аж ніяк не в соцмережах чи месенджерах.

Нагадаємо, 

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