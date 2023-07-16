Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нагородив почесною відзнакою Ектора Хіменес-Браво

13 липня Ектор Хіменес-Браво отримав почесну відзнаку «За сприяння війську» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Ектор Хіменес-Браво – один з найактивніших волонтерів кулінарного фронту України. З перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну незмінний суддя «МастерШеф» на СТБ готує для ЗСУ, проводить благодійні вечері та збори, їздить на деокуповані території та самовіддано допомагає постраждалим від великої війни українцям.

З 24 лютого 2022 року Ектор та команда його ресторанів готує обіди для наших захисників, організовує та підтримує благодійні ініціативи, проводить майстер-класи для дітей військових, благодійні вечері в різних куточках світу та робить усе можливе, аби допомогти тим, хто найбільше цього потребує. Так, Ектору вдалося зібрати 65 000 євро на благодійній вечері у Варшаві – для постраждалих від російського вторгнення на Київщині, 404 269 грн – на благодійних вечерях у ресторанах NAM та BAO – на біонічні протези для наших захисників, понад 1 150 000 гривень на ЗСУ у соцмережах тощо.

Ектор Хіменес-Браво отримав нагороду від Валерія Залужного / instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор отримав почесну відзнаку за значний особистий внесок у наданні всебічної допомоги підрозділам Збройних Сил України, активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану особисто від Валерія Залужного. Це стало для шеф-кухаря справжньою несподіванкою.

Я не очікував отримати цю відзнаку. Певен, що будь-що, що ми робимо, треба робити просто так, не очікуючи нагороди. Я роблю те, що маю робити, бо прагну допомагати, – ділиться Ектор. – Коли мені подзвонили та сказали, що я маю з’явитись у логістичний центр командування ЗСУ, подумав: напевно мені повістку випишуть. Коли приїхав, там був Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Влаштували невеличку церемонію, мені вручили відзнаку. Найбільше мене вразив той факт, що я отримав нагороду з рук Валерія Залужного. Він наш герой. Збройні сили України – найпотужніша армія у світі. І отримати таку відзнаку з рук Головнокомандувача – безцінно, це величезна честь.

Ектор Хіменес-Браво отримав нагороду від Валерія Залужного / instagram.com/hectorjimenezbravo

До речі, в цій будівлі всі обожнюють «МастерШеф», справжні фани. Всі хотіли сфотографуватися зі мною, поспілкуватися. Всі знають Вову, Олю, мене. І абсолютно всі говорять, що люблять «МастерШеф», – додав Ектор.