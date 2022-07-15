Ектор Хіменес-Браво розповів, чому важливо підтримувати ЗСУ

15 июля 2022 12:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Ектор Хіменес-Браво розповів, чому важливо підтримувати ЗСУ
Ресторатор Ектор Хіменес-Браво
Пресслужба каналу СТБ

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор і суддя проєкту «МастерШеф» на СТБ Ектор Хіменес-Браво продовжує активно волонтерити та збирати донати на допомогу ЗСУ.

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Ресторатор Ектор Хіменес-Браво з перших днів війни разом із командою своїх ресторанів готує обіди для наших захисників, проводить благодійні вечері та допомагає постраждалим від повномасштабного вторгнення росії в Україну. 

Днями телеведучий поділився, що разом із фондом UNITERS вдалося придбати автомобіль для ЗСУ. Також ресторатор нагадав, що кожен такий «інструмент» в руках захисників часто має досить короткий термін використання, тому підтримка від кожного з нас зараз надважлива. 

Тепер вони мають машину. Мало хто знає, але на фронті машина – це не на рік. Деколи навіть не на місяць. Машина на фронті – це такий же необхідний інструмент, як лопата або бензопила. Дуже часто на першій лінії машини не проживають і тижня через обстріли та уламки. Ми разом з Uniters foundation знайшли та передали машину нашим хлопцям на фронт. Сподіваюся, що вона проїздить ще довго і привезе хлопців додому до рідних! Не забувайте донатити та допомагати нашим хлопцям. Без вас вони не впораються. Слава Україні! Слава ЗСУ! – ділиться Ектор.

Ресторатор Ектор Хіменес-Браво / Пресслужба каналу СТБ

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