Ведучі ICTV розповіли, як роблять своїх дітей щасливими

8 липня в Україні відзначали День родини. Це відносно молоде свято, що відзначаєтеся в нашій країні з 2012 року. В святковий день ведучі-татусі ICTV розповіли, що з останнього подарували своїм діткам.

Сергій Лиховида , ведучий «Ранку у великому місті» на ICTV, має прекрасного дворічного карапуза Сашка. Нещодавно їм випала нагода три дні провести в чоловічій компанії, адже дружина ведучого поїхала на ретрит. І тут тато вирішив порадувати свого малого.

Саня мені дуже часто говорив про динозавра. Тому ми в один із днів, гуляючи містом, заїхали в дитячий магазин і купили йому класного динозавра, який ходить, крутить головою, ричить. Він, правда, його поламав десь за перші 3–4 години, бо почав ту голову і ноги з усієї сили крутити. Але головне, що він отримав іграшку, про яку мріяв, дав ім’я своєму динозаврику і був суперщасливий, – розповів Сергій.

Сергій Лиховида з дружиною і сином / Пресслужба каналу ICTV

А ведучий «Єдиного марафону» та програми «Факти» на ICTV Петро Дем’янчук своєму сину-підлітку Андрію презентував велосипед, знаючи їх спільну пристрасть поїхати кататися світ за очі на весь день.

До речі, наступним подарунком буде суперкомп'ютер – для програмування, анімації і монтажу, – поділився Петро.

Петро Дем'янчук з сином / Пресслужба каналу ICTV

Його колега В’ячеслав Цимбалюк зробив несподіванку для 8-річного сина Богдана у вигляді живої черепахи. Зізнається, що син був у захваті. Тепер хлопчик турбується про неї, годує капустяним листям, фруктами та дрібними комахами.

В'ячеслав Цимбалюк з сином / Пресслужба каналу ICTV

6-річний син Сергія Кудімова, ведучого «Фактів тижня», обожнює збирати конструктори. Тому подарунок для Марка був завідома готовий. А його донька Діана дуже любить читати, тому тато, розділяючи її захоплення, подарував книги.

Сергій Кудімов з дітьми / Пресслужба каналу ICTV

А от ведучий Андрій Ковальський, тато Назара і Полінки, зізнається, що вони з дружиною вирішили у війну відмовитись від матеріальних подарунків.

Війна показала, що ти можеш бути супербагатою людиною, але в один момент прилетить ракета і залишишся без усього. Тому ми відмовилися від матеріальних подарунків для дітей і більше звертаємо увагу на емоції. Ми з ними гуляємо, відвідуємо різні виставки. Буквально нещодавно, після однієї з таких прогулянок, вони нам сказали: «Це найкращий день у нашому житті». Ми їм щодня даруємо нові емоції, які вони заберуть з собою в доросле життя і будуть згадувати з теплом про нас, – підкреслює ведучий ICTV.