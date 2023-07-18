Катерина Кухар пригадала канікули з дідусем і бабусею

За лаштунками проєкту «Хто зверху?» прима-балерина Катерина Кухар поділилася зворушливими спогадами.

Історії з дитинства завжди гріють душу. Кожен з нас інколи ловить відчуття ностальгії. За лаштунками зйомок шоу Нового каналу «Хто зверху?» , новий сезон якого покажуть восени, прима-балерина Катерина Кухар зворушливо розповіла про своє літо з дитинства, яке частенько проходило в Криму.

Я пам’ятаю себе з дуже маленького віку. Найяскравіший літній спогад – поїздки з бабусею та дідусем на місяць на Чорне море. Це був наш must-have щоліта. І я дуже вдячна їм за це! – з усмішкою ділиться Катерина Кухар. – У мене з цими спогадами такі прекрасні відчуття всередині з’являються. От асоціації: кримські персики, солодка кукурудза, красива дорога до пляжу… А ще пам’ятаю класний момент: дідусь із бабусею викладали на мене камінчики, щоб погріти ще більше.

Катерина Кухар з мамою / Пресслужба Нового каналу

Та був у маленької Каті Кухар і більш екстремальний відпочинок:

Також пам’ятаю, як я їздила в Євпаторію у дитячий табір із моєю найкращою подругою Даною, з якою ми примудрилисяя звідти втекти. Там так несмачно готували в їдальні, що нам доводилося розводити цукор із водою, щоб якось втамувати голод. Оскільки гроші закінчилися, мобільних тоді не було, ми просто зібрали речі, перекинули їх через огорожу та втекли. У Дани неподалік від табору жила тітка, адресу вона точно не пам'ятала, але ми її знайшли. За втечу я вислухала довгу мораль від батьків. Але ці справжні морські пригоди із хепі-ендом ми з подругою й досі згадуємо.

Катерина Кухар в дитинстві / Пресслужба Нового каналу

Прима-балерина часто переглядає світлини з дитинства та з особливим трепетом пригадує всі літні канікули з бабусею та дідусем. Спільні подорожі, до речі, були не лише у Крим.

Окрім Криму ми ще інколи відпочивала на річці. Пам’ятаю, що база відпочинку називалась «Рудики». Знаходилася під Києвом, на річці Козинка. І бабуся чи дідусь на роботі отримували путівку на місяць туди на відпочинок, – розповідає Катя Кухар. – За роки поїздок у нас зібралася компанія друзів. Інколи намагалися так домовитися, щоб разом відпочивати. Грали у резиночки, в хованки та «Козаки-розбійники», малювали класики. Найцікавіше, що там стояли малесенькі будиночки з однією кімнатою і кухнею, а туалет десь на вулиці. Але в тому й була атмосфера. Я з радістю згадую ті відпочинки.

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