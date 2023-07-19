Чоловік Руслани Писанки розповів, як для нього пройшов перший рік без дружини

19 июля 2023 19:44 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Чоловік Руслани Писанки розповів, як для нього пройшов перший рік без дружини
Ігор Ісаков і Руслана Писанка
facebook.com/ruslanapisanka

Рік тому не стало легендарної української акторки, ведучої програми «Твій день» на 1+1 Руслани Писанки. Життя улюбленої ведучої та акторки мільйонів українців забрала онкологія.

Чоловік телеведучої Ігор Ісаков, у рубриці «ЖВЛ представляє» в ефірі «Сніданку з 1+1», поділився спогадами про кохану дружину та розповів, як для нього пройшов перший рік без неї.

Руслана Писанка дуже любила готувати, і однією з її коронних страв був борщ. Тому в перші роковини Ігор Ісаков вирішив, що пригощатиме друзів саме цією стравою за фірмовим рецептом дружини.

Найкращий на смак, який я колись куштував взагалі. Коли вона готувала борщ, це була завжди міні вистава, – сказав чоловік Руслани Писанки.

Чоловік добре памʼятає дзвінок дружини, коли вона сказала про хворобу і вони вірили, що все здолають.

Лікарі сказали, що все операбельно, все зробимо. Я настільки повірив її словам, навіть, коли читав її діагноз – це вже було палеативне лікування, – поділився спогадами Ігор Ісаков. – Мріяв, що десь є якийсь лист, де Руся щось мені написала. На жаль, взагалі нічого подібного. Бо Руся була оптимістом, і навіть якихось думок про те, що буде щось недобре, не виникало.

Ігор розповів, останнім часом дружина все рідше йому сниться, але досі він подумки радиться з нею. Особливо, коли довелося відбудовувати зруйновану вогнем частину їхнього дому.

Після обстрілів були значні коливання електроенергії і сталася пожежа. Вигоріла наша гончарна майстерня. Весь час ставлю собі таке питання: «Сподобалась би Русі ця частина, яка зараз з'явилася в нашому будинку?» І трохи навіть собою пишаюся. Думаю, що сподобалось би це місце навіть більше, ніж те, що було раніше.

Після смерті коханої Ігор Ісаков намагається відпускати її зі своїх думок, але зізнається, поки що це не вдається.

Впевнений, що точно вона не хотіла б, щоб ридали.Так, я продовжую жити, але рецепту, як це все відпустити і знову почати якось повноцінно жити, його немає. Мабуть, потрібен час, – зазначив чоловік Руслани Писанки.

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