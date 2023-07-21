Саша Рудинський розповів про зйомки одразу в двох серіалах – «Зв’язок» та «Голова»

21 июля 2023 12:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Саша Рудинський розповів про зйомки одразу в двох серіалах – «Зв’язок» та «Голова»
Актор Саша Рудинський
Пресслужба Нового каналу

Актор Саша Рудинський розповів про відмінності між собою та своїми персонажами.

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23 липня Олександру Рудинському виповнюватиметься 27 років! Він полюбився глядачам Нового каналу завдяки ролям у «Перших ластівках» і «Перших ластівках. Zалежні». А цієї осені тішитиме роботою в одразу двох серіалах Нового – «Зв’язок» та «Голова». З нагоди дня народження актор привідкрив завісу знімального процесу та розповів про своїх персонажів.

У скетчкомі «Зв’язок» Саша грає харизматичного й саркастичного дизайнера квартир Ігоря. У день початку великої війни він дізнається про вагітність дружини, яка незадовго до 24 лютого поїхала за кордон до мами. Одразу після російського вторгнення Ігор записується в одеську ТрО, однак приховує це від коханої.

Думаю, я чимось схожий на кожного героя, якого граю. Шукав схожості та відмінності між мною і моїм персонажем у «Зв’язку». І зрозумів, що в нас із ним дуже відрізняються стосунки з жінкою і тещею. А ще в реальному житті я зовсім інакше реагував на новину про вагітність дружини. Тому в цих моментах був творчий пошук, – розмірковує Саша Рудинський. – Хоч серіал «Зв’язок» про наше сьогодення після початку повномасштабної війни, зйомки мене не тригерять. Я завжди відокремлюю кіно від реального життя. Але питання в іншому: нам важливо бути обачливими й обережними з тим, щоб не образити когось певними жартами. Однак, як згадаю себе в деяких ситуаціях 24 лютого (2022 року – Прим. ред.), хочеться сміятися.

Актор Саша Рудинський / Пресслужба Нового каналу

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А в ситкомі «Голова» Рудинський виконує роль типового сільського хлопця Санька. Він – місцевий красунчик, перший хлопець на селі! Дуже, інколи й занадто, впевнений у собі. А ще Саньку ніколи не бракує жіночої уваги. Хоча за брутальним і хтивим фасадом захована тонка романтична натура з доброю душею.

Спільне в нас із моїм героєм ім’я – Саша (сміється). А взагалі ми дуже різні в усіх аспектах, – розповідає Рудинський. – Він – хлопець з села, я – хлопець з міста. Він працює на СТО, я працюю в театрі. Щодо ставлення до жінок, ми теж абсолютні протилежності. Мені, щоб сподобатися дівчатам, ніколи не треба було пропонувати їм зіграти в карти на роздягання. А в нього ось такі методи. Він думає, що такий спосіб точно спрацює. За рахунок цієї його поведінки в серіалі станеться цікавий конфлікт: хлопець з села закохається в дівчину зі столиці. Повірте, за цим буде дуже цікаво спостерігати! А от чи вдалося мені «потрапити» в Санька – не знаю. Це вже скажуть глядачі після виходу «Голови» в ефір (усміхається).

Нагадаємо, 

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