Леся Нікітюк зняла Instagram-серіал про всесвітньо відому ляльку

26 июля 2023 12:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Леся Нікітюк зняла Instagram-серіал про всесвітньо відому ляльку
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Ведуча легендарного шоу «Хто зверху?» Леся Нікітюк розповіла, як підписники відреагували на їхні з Ірою Гатун жартівливі відео.

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Фільм «Барбі» здійняв справжній бум у світі! Його прем’єру підтримали тематичним рожевим кольором безліч світових спільнот та компаній, образи відомої ляльки-красуні копіюють знаменитості, а кінотеатри збирають повні зали глядачів! 

Українська телеведуча, зірка Нового каналу Леся Нікітюк також підтримала тренд. Але в дуже оригінальний спосіб. Разом з акторкою та гумористкою Ірою Гатун вони зняли жартівливий мінісеріал для соцмереж про Барбі і пупса.

Цей Instagram-серіал народився в моїй голові після того, як світова спільнота почала підтримувати вихід фільму «Барбі». Я люблю втілювати свої ідеї та отримувати фідбек від людей, – ексклюзивно ділиться Леся Нікітюк. – Взагалі, Барбі – це лялька, про яку я мріяла у дитинстві. У мене її ніколи не було. Свою першу – не оригінальну, а китайську – я купила, коли мені виповнилося 19 років. А ось справжню Барбі, мого року народження (1987. – Прим. ред.) мені подарувала на 35-річчя подруга. Викупила її з аукціону і зробила такий класний подарунок. Коли з’єднала всі ці факти й думки, мені здалося символічним не просто сфотографуватись у рожевій сукні та підтримати світовий блогінг, а зробити щось цікаве й спрямоване на нашого глядача.

Леся Нікітюк та Іра Гатун / Пресслужба Нового каналу

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Наразі вийшло дві серії гумористичного Instagram-серіалу про Барбі та пупса від Лесі Нікітюк та Іри Гатун. Відео отримало безліч приємних коментарів від глядачів, тож нові серії вже незабаром!

Ми швидко все зняли й дуже кайфонули від процесу! Картинка вийшла різнокольорова, яскрава, – говорить телеведуча. – Вважаю, що трішки таких фарб не завадить глядачам соцмереж у цей важкий час. Після публікації я отримала багато відгуків про те, що люди були щасливі побачити різнобарвне відео з ляльками в кадрі і зі смішними жартами. Писали, що на ту хвилину, поки триває серія, вони відволіклися, посміялись і написали не просто коментар, а й по два абзаци слів подяки у Direct.

Нагадаємо, 

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новини особисте життя зірок Новий канал Леся Нікітюк Ірина Гатун

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