Стрічка «Земля Бога» з програми Каннського фестивалю вийде в обраних українських кінотеатрах

7 января 2023 10:35 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Стрічка «Земля Бога» з програми Каннського фестивалю вийде в обраних українських кінотеатрах
Стрічка «Земля Бога» з програми Каннського фестивалю вийде в обраних українських кінотеатрах
Arthouse Traffic

26 січня в обмежений прокат в Україні вийде драма «Земля Бога». Представлено український трейлер.

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Події фільму розгортаються в XIX столітті. Молодий данський священик вирушає у віддалену частину Ісландії. Він прагне звести там церкву та зафіксувати на знімках місцевих жителів. Однак що далі герой рухається до мети, то сильніше сумнівається у своїй місії та вірі.

На створення фільму режисер Глінур Палмасон надихнувся, натрапивши на сім фотографій, зроблених данським священиком наприкінці 1800-х років. Вони виявилися першими відомими зображеннями одного з віддалених прибережних регіонів Ісландії. Ці світлини стали історичним референсом візуальної естетики стрічки — операторка Марія фон Гауссвольф зняла фільм у квадратному форматі з заокругленими кутами.

Для того, щоби правдиво зобразити пейзажі Ісландії, знімальна група вирушила в подорож разом із акторами. Деякі локації були важкодоступні, й дістатися до них було можливо тільки на конях.

Світова прем'єра картини відбулася на Каннському фестивалі в програмі «Особливий погляд» — другій за важливістю секції. Стрічка здобула почесну відзнаку Лондонського кінофестивалю та Приз Zabaltegi-Tabakalera на Міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні, а виконавець головної ролі Елліотт Кроссе Гов отримав номінацію на Премію Європейської кіноакадемії.

«Земля Бога» отримала переважно позитивні відгуки кінокритиків — рейтинг фільму на платформі Rotten Tomatoes становить 87%, а на Metacritic — 84 бали (схвальні рецензії від Hollywood Reporter, Variety, Los Angeles Times, Screen International).

Стрічка «Земля Бога» вийде в обмежений прокат 26 січня — побачити її буде можливо тільки в обраних українських кінотеатрах.

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