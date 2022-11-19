«Супер Майк: Останній танець» – дубльований трейлер музичної комедії

19 ноября 2022 16:08 Алла Лисак
Алла Лисак

Алла Лисак

Lifestyle-редактор

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«Супер Майк: Останній танець» – дубльований трейлер музичної комедії
«Супер Майк: Останній танець» – дубльований трейлер музичної комедії
Пресслужба

До Дня святого Валентина виходить третя частина кінофраншизи «Супер Майк», музична комедія «Супер Майк: Останній танець».

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Креативна команда першого фільму, який отримав схвальні відгуки критиків та глядачів, возз'єдналася, щоб знову творити магію. 

Ченнінґ Татум повертається до ролі Майка Лейна, а Стівен Содерберг – у режисерське крісло. Стрічку знято за сценарієм Ріда Кароліна, який також написав попередні фільми. У головних ролях разом із Татумом ми побачимо Сальму Гаєк Піно («Дім Ґуччі», «Тілоохоронець дружини кілера»).

«Супер» Майк Лейн (Ченнінґ Татум) знову виходить на сцену після тривалої перерви. Ділова угода Майка Лейна провалилася, і, залишившись без копійки, він змушений підробляти барменом у Флориді. Щоб згадати старі-добрі часи, Майк вирушає до Лондона з багатою світською левицею (Гаєк Піно). Вона заманює його пропозицією, від якої Майк не може відмовитися...але дама має й власні плани. Коли Майк усвідомлює, що у на думці у його супутниці, перед ним та його командою танцюристів постає питання: чи зможуть вони впоратися самотужки? 

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Продюсери фільму: Нік Векслер, Ґреґорі Джейкобс, Татум, Керолін і Пітер Кірнан.  Виконавча продюсерка: Джулі М. Андерсон. 

Разом з Ченіннґом Татумом і Сальмою Гаєк Піно також знялися Аюб Хан Дін («Міст Еклі»), дебютантка Джемелія Джордж, Джульєтта Мотамед («Ми – Леді Партс») і Вікі Пеппердайн («Агент Джонні Інґліш: нова місія»). 

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