M3ГАН повертається: ще дотепніша, небезпечніша – і з новими героями

24 червня 2025 11:05 Редакция
M3ГАН повертається: ще дотепніша, небезпечніша – і з новими героями
M3ГАН повертається: ще дотепніша, небезпечніша – і з новими героями!
Пресслужба

У продовженні культового технотрилера M3ҐАН 2.0 штучний інтелект виходить за межі звичних сценаріїв. Більше гумору, нові герої, глибші емоції.

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Один із секретних інгредієнтів M3ГАН – її зловісно-дотепне почуття гумору. Після смерті персонажа Ронні Ченга у першому фільмі зʼявилося місце для нового яскравого коміка – ним став Джемейн Клемент, зірка “Політ Конкордів”  і “Чим ми займались в тінях?”.

Джемейн – це, мабуть, король Нової Зеландії, – жартує Вільямс. – Він настільки смішний, що коли з’являється на знімальному майданчику, всі ледве стримуються. А коли починає говорити – це просто неможливо.

Клемент грає егоцентричного техномагната Алтона Епплтона, який бачить у розробці Джемми потенціал нового прориву – якщо тільки вона перестане боятись ШI.

Ми хотіли великого, театрального персонажа, майже як Бондівського лиходія, – каже Джонстоун. – Джемейн був моїм єдиним вибором. Ми давно листувались про різні проєкти. Він був фанатом першого M3GAN – точніше його син – і одразу погодився. І це було блискуче. Кожен дубль з ним – це щось нове. Він імпровізує, постійно генерує ідеї між сценами. Це був кайф.

Команда Джемми на новому рівні: технології, які не знищують, а підсилюють

Джемма більше не самотній геній. У продовженні історії її вірні колеги з компанії-розробника іграшок, Тесс (Джен Ван Епс) і Коул (Браян Джордан Альварез), підтримують її участь у Центрі безпечних технологій і разом із нею працюють над створенням ШI-вільних продуктів. Їхній головний проєкт – роботизований екзоскелет, що надає людині надзвичайну силу. 

Коул випробовує його на початку фільму – і він легко підтягується, підіймає важкі коробки. Це дає надлюдські можливості, – розповідає Альварез.

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Цей екзокостюм – наслідок переосмислення Геммою технологій після втрати контролю над M3ГАН. Тепер вона вірить, що технологія має не замінювати людей, а посилювати їх. І, на відміну від першого фільму, Тесс і Коул більше не просто виконавці. 

У першій частині Тесс була підлеглою. Тепер ми на рівних. Вона подорослішала, – каже Ван Епс.

Для обох акторів повернення до M3ГАН стало ще й вибухом емоцій. 

Перший фільм був як наш маленький інді-проєкт, який ми зняли в двох кімнатах. А цей – справжній бойовик: вентиляційні шахти, погоні, бійки! Вас буквально загастує, – сміється Ван Епс.

Між любов’ю і ШІ: хто такий Крістіан і чому він розділяє команду?

Перш за все: «Його звати Кріс-ТІАН, а не Кріс-ЧИН», – уточнює Еллісон Вільямс. Крістіан – інженер, партнер Джемми в Центрі безпечних технологій, і… дуже хоче стати її бойфрендом.

У виконанні Арістотеля Атарі Крістіан – втілення м’якого, турботливого, органічно-веганського “бета-чоловіка”. Він добрий, чуйний, чесний… але Кейді його недолюблює, Тесс і Коул не зовсім довіряють, зате Джемма бачить у ньому союзника в боротьбі з небезпеками ШІ.

Цей фільм багато в чому про те, чи може ШI справді відповідати людським інтересам, – пояснює режисер Джонстон. – Крістіан – той, хто розділяє філософію Джемми, але чим ближче вони стають, тим більше це віддаляє її від Кейді. Він – незграбне “третє колесо”.

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Атарі додає персонажу чарівності й гумору, роблячи його кумедним, милим і таким, якого і жалієш, і водночас трохи не хочеш бачити у фінальному кадрі. 

Коли дивишся на нього, хочеться спитати: “А може, все ж залишити M3ГАН у сім’ї?” – і це, звісно, трохи лякає, – зізнається Джонстон.

Дивіться у кінотеатрах з 26 червня – M3ГАН вийшла на новий рівень. І вона ще не сказала свого останнього слова…

Нагадаємо, 

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