Олена-Крістіна Лебідь дала дієві поради, як перезавантажитись та розслабитися після роботи Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь Пресслужба Нового каналу

Ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь розповіла, як відновлюється після роботи.