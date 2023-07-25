Олександр Педан поділився власним досвідом підготовки сина до школи

Зірковий батько, громадський діяч та Пан Суддя в шоу «Хто зверху?» Олександр Педан розповів, як заохотити першокласника до навчання.

18-річна донька зірки Нового каналу та громадського діяча Олександра Педана Валерія – успішна студентка Українського католицького університету, що у Львові, та співведуча Саші в освітньому тревелі «УніверCheck».

Але цьогоріч у зіркового татуся починається ще один важливий етап, адже його молодший син, 6-річний Марік, йде у перший клас.

Українська школа – це дуже круто. І мій син піде туди навчатися. Я задоволений тим, як він склав перше тестування. Результати показали, що рівень знань Маріка дуже високий. Тішусь, адже саме цей факт свідчить про якісну освіту, яку він здобув у садочку, – ділиться Педан. – Зараз ми активно готуємося до школи. І мені як татові важливо, щоб навчання було сину в задоволення: на позитиві, без примусу, за бажанням. Тож уже заздалегідь привчаю до цього. І впевнений, ви, як і я, поділяєте думку, що участь батьків у навчанні дітей має значення.

Олександр Педан з сином / Пресслужба Нового каналу

Топ-3 лайфхаки в заохоченні дитини до навчання від Олександра Педана

Ніколи не примушуйте

Зазвичай це спрацьовує навпаки. Я намагаюся цікавитися тим, що ми з Маріком проходимо. Навіть ті ж прописи! Або які красиві бувають з'єднання літер. Він відчуває, що я щирий в своєму інтересі, й сам захоплюється.

Не забувайте про геймплей

Це те, що ми звикли називати ігровою формою. Діти не хочуть вчитися – вони прагнуть досліджувати. Враховуючи це, я час від часу організовую невеликі квести. Винагороджую сина за перемоги. Хвалю за те, що вдалося.

Олександр Педан з сином / Пресслужба Нового каналу

Використовуйте дозвілля і для фану, і з пізнавальною метою

Наприклад, ми з сином записуємо TikTok, коли малюємо або читаємо. Ходимо на спортивні гуртки, а по дорозі розв'язуємо нескладні задачки на додавання/віднімання. Підтягуємо з малим українську, дивлячись YouTube.

Олександр Педан з сином / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо,