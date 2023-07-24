Саша Рудинський розповів про досвід у роботі з психологом Ексклюзив Туренко Андрій

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Актор Саша Рудинський Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалів «Зв’язок» і «Голова» Саша Рудинський поділився, чи справдилися його очікування від першого сеансу.