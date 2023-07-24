Саша Рудинський розповів про досвід у роботі з психологом
Ексклюзив 24 июля 2023 15:50
Актор Саша Рудинський
Пресслужба Нового каналу
Зірка серіалів «Зв’язок» і «Голова» Саша Рудинський поділився, чи справдилися його очікування від першого сеансу.
робота над собою: наприклад, вчитися відстоювати особисті кордони або казати «ні». Сьогодні, у Міжнародний день турботи про себе, ми вкотре закликаємо піклуватися про своє фізичне, емоційне та моральне здоров’я.
Актор серіалів Нового каналу «Зв’язок» і «Голова» Саша Рудинський розповів, як ставиться до психологів і яким був його перший сеанс терапії.
Я з величезним задоволенням готовий звертатися до психологів по допомогу, – каже Рудинський у шоу «ебаут». – Але в мене був негативний досвід.
Рудинський / Пресслужба Нового каналу
Я мав певні проблеми, тому вирішив піти до психолога. Знайшов у Google перше посилання, записався. Приїжджаю в якусь закинуту будівлю, заходжу в кабінет, де вже сидить психологиня й чекає на мене, – розповідає актор. – Виговорився їй, розповів про всі свої проблеми за годину. І наприкінці вона ставить кілька запитань, дякує та пропонує обговорити все вже на наступному сеансі. А я ж хотів, щоб мені хоча б якось допомогли одразу. Тоді був упевнений, що не допомогли. Але зараз вірю, що знайду саме свого психолога.
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