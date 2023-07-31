Олександр Рудинський пригадав, як заробляв гроші на морський відпочинок з друзями

31 июля 2023 12:55 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Олександр Рудинський пригадав, як заробляв гроші на морський відпочинок з друзями
Актор Олександр Рудинський
Пресслужба Нового каналу

Актор серіалів «Голова» та «Зв’язок», які восени покаже Новий канал, Олександр Рудинський працював на дев’яти роботах одночасно.

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Відпочинок відпочинком, але частенько підлітки під час літніх канікул не байдикують, а вчаться працювати. Намагаються підзаробити в будь-який спосіб, аби мати власні кишенькові гроші. Відомий український актор, якого вже восени можна буде побачити в двох прем’єрних серіалах Нового каналу – «Голова» та «Зв’язок», почав працювати з раннього віку! 

За лаштунками зйомок він ексклюзивно розповів, чим займався та на що витрачав зароблені гроші. 

Якось я встановив рекорд: за одне літо відпрацював на дев’яти роботах. У 12 років заснував свій перший бізнес. Щодня на пляжах Миколаєва ми з друзями продавали різні морепродукти. Також ще на двох роботах роздавав листівки, – з усмішкою пригадує Саша Рудинський. – Паралельно з цим працював на холодокомбінаті. У захисному одязі заходив у величезні морозильні камери, де температура -20 градусів, а потім виходив на вулицю, де було +35. Уявіть собі! Кілька днів я так пропрацював і відчув, що з легенями щось погане, тож сказав собі, що більше туди не піду. Також на різних базарах продавав овочі та фрукти. Ще їздили з друзями працювати на поля. Це була дуже складна робота всього за 50 гривень. Одним словом, постійно шукали, де заробити, відкладали зарплатню, а потім їхали на п’ять днів у Коблево відпочивати. А ще частину грошей залишали, аби купити все необхідне до школи.

Актор Олександр Рудинський / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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