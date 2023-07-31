Олександр Рудинський пригадав, як заробляв гроші на морський відпочинок з друзями
Актор серіалів «Голова» та «Зв’язок», які восени покаже Новий канал, Олександр Рудинський працював на дев’яти роботах одночасно.
За лаштунками зйомок він ексклюзивно розповів, чим займався та на що витрачав зароблені гроші.
Якось я встановив рекорд: за одне літо відпрацював на дев’яти роботах. У 12 років заснував свій перший бізнес. Щодня на пляжах Миколаєва ми з друзями продавали різні морепродукти. Також ще на двох роботах роздавав листівки, – з усмішкою пригадує Саша Рудинський. – Паралельно з цим працював на холодокомбінаті. У захисному одязі заходив у величезні морозильні камери, де температура -20 градусів, а потім виходив на вулицю, де було +35. Уявіть собі! Кілька днів я так пропрацював і відчув, що з легенями щось погане, тож сказав собі, що більше туди не піду. Також на різних базарах продавав овочі та фрукти. Ще їздили з друзями працювати на поля. Це була дуже складна робота всього за 50 гривень. Одним словом, постійно шукали, де заробити, відкладали зарплатню, а потім їхали на п’ять днів у Коблево відпочивати. А ще частину грошей залишали, аби купити все необхідне до школи.
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