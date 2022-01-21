З 2 лютого 2022 року в усіх кінотеатрах країни — комедія «Найкращі Вихідні». В ефірі «Сніданку з 1+1», одні з найпопулярніших українських виконавців представили кліп на OST «Твій день», до якого увійшли кадри з філь

Сингл «Твій день» вперше прозвучав влітку 2021 на сцені Atlas Weekend після тріумфального концерту гурту The HARDKISS, який закривав фестиваль. Напередодні зйомок фінальної сцени комедії учасники колаборації запросили своїх фанатів лишитися після концерту, аби першими почути фрагмент нової пісні. Тисячі людей взяли участь у зйомках фільму, які стали унікальними для українського кіно: до цього подібне робили хіба що під час фільмування «Народження зірки» (A Star is Born) та «Богемна рапсодія» (Bohemian Rhapsody). Текст пісні написали alyona alyona та Артем Пивоваров, музику артисти записали у співпраці. А зібрав сингл талановитий композитор Євген Філатов (The Maneken), який також виступив у ролі саундпродюсера фільму.

Це робота виключно українських виконавців, ми зробили 100 відсотковий український продукт. Історія фільму розгортається в Києві і, частково, — на фестивалі, де звучить різна музика, на різний смак — саме це все і надихнуло мене об'єднати чотирьох різних, різножанрових артистів і всі разом ми створили «Твій день». Не хочеться спойлерів, але виконання пісні стане кульмінаційним моментом у фільмі. «Найкращі Вихідні» з 02.02.2022 — наймузичніша комедія року, — Євген Філатов, композитор синглу та саундпродюсер комедії «Найкращі Вихідні».

alyona alyona, Юлія Саніна, Артем Пивоваров та ONUKA презентують кліп на пісню "Твій день" / пресс-служба

Народні мотиви, нестримна енергія, глибокий сенс та чарівний вокал — усе це про «Твій день». А за словами режисера фільму та кліпу Влада Климчука, пісня має всі шанси, аби стати ще й офіційним гімном всіх вечірок літа 2022. Чотири різних історії режисер передав завдяки кольоровому світлу, яке змінюється відповідно до партій кожного з виконавців. Різні за звучанням, манерою та жанром виконання артисти точно передають настрій та ідею фільму. Оператором-постановником відеороботи виступив Юрій Король.

Ідея концепту кліпу виникла, відштовхуючись від ідеї самого фільму — чотири різні історії, зняті в різних піджанрах комедії. Для музичного відео на колаборацію чотирьох класних артистів, що роблять музику в різних стилях, я обрав сцену квадратної форми, а самобутність кожного ми передали завдяки рішенню з камерою та світлом. А на приспіві вони об‘єднуються так само, як і наших героїв об‘єднують музика, пригоди та любов. Знімати відео було досить легко, швидко та комфортно — усе завдяки професійності артистів та команди. Сподіваюся, що глядачі оцінять якість роботи і вірю, що пісня стане справжнім хітом 2022, — режисер фільму «Найкращі Вихідні» та кліпу на пісню «Твій день», Влад Климчук.

Прослухати сингл відсьогодні можна на всіх музичних платформах: https://band.link/TheBestWeekendmovie.

Переглянути кліп на OST «Твій день»:

Комедія «Найкращі Вихідні» насичена сучасною українською музикою. У фільмі можна буде почути улюблені хіти не лише Артема Пивоварова, The HARDKISS та alyona alyona, а й SunSay, Latexfauna, Wellboy, KALUSH, Epolets та багатьох інших. В історіях героїв комедії можна буде почути літній поп, рок та гітарну лірику, хіп-хоп і техно, а також електропоп. І це ще одна нагода сходити у кіно — поринути в атмосферу та насолодитися музикою як від відомих виконавців, так і від музикантів-початківців. «Найкращі Вихідні» об’єднують!

Раніше, 19 січня, відбулася київська прем’єра кліпу на OST «Твій день» на екранах фасаду ТРЦ Gulliver. На подію завітала актори та творча команда фільму «Найкращі Вихідні», а також фани виконавців.

alyona alyona, Юлія Саніна, Артем Пивоваров та ONUKA презентують кліп на пісню "Твій день" / пресс-служба

А ще, завдяки додатку Reface, кожен зможе відчути себе зіркою та приміряти роль виконавця саундтреку до фільму: потрібно лише завантажити додаток, обрати епізод з кліпу, що міститься в додатку, та завантажити своє фото з галереї (або зробити нове за допомогою селфі) — і все, додаток усе зробить за вас. Діліться отриманим відео в соціальних мережах з хештегом #найкращівихідні та чекайте виходу «Найкращих Вихідних» в усіх кінотеатрах України. Відео вже доступні в додатку.

alyona alyona, Юлія Саніна, Артем Пивоваров та ONUKA презентують кліп на пісню "Твій день" / пресс-служба

Цитати виконавців саундтреку:

Юлія Саніна: «Ми не тільки всі разом виконали цю пісню, ми її всі разом і написали — тобто це була співпраця від початку й до кінця. Усе відбулося дуже круто, адже я всіх хлопців і дівчат знаю дуже давно. Вони наші добрі знайомі, друзі, і люди, яких я дуже поважаю у нашому бізнесі. В цілому з кожним із них рано чи пізно виникала думка зробити якусь колаборацію, і я дуже щаслива, що вона у нас вийшла саме в роботі над таким масштабним і цікавим проєктом. Нам завжди хотілося взяти участь у кіно, і тут нам довелося грати самих себе. До того ж, зйомки проходили після нашого виступу на Atlas Weekend, тому їх можна назвати незвичайним after-party з крутими артистами. Для мене цей досвід був незвичайним, але досить легким»;

Артем Пивоваров: «Чотири стихії, чотири різноманітні стилі та чотири представники нової хвилі української музики зібралися для того, аби подарувати стрічці «Найкращі Вихідні» та фестивалю симбіоз емоцій та енергії, об'єднавши все в одну історію. Під час написання тексту для саундтреку до фільму у мене було конкретне завдання від режисерської команди, про що має бути пісня та побажання інших артистів, у якій манері вони хотіли б виконати свою частину синглу».

Напомним,