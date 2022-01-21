alyona alyona, Юлія Саніна, Артем Пивоваров та ONUKA презентують кліп на пісню "Твій день"
З 2 лютого 2022 року в усіх кінотеатрах країни — комедія «Найкращі Вихідні». В ефірі «Сніданку з 1+1», одні з найпопулярніших українських виконавців представили кліп на OST «Твій день», до якого увійшли кадри з філь
Це робота виключно українських виконавців, ми зробили 100 відсотковий український продукт. Історія фільму розгортається в Києві і, частково, — на фестивалі, де звучить різна музика, на різний смак — саме це все і надихнуло мене об'єднати чотирьох різних, різножанрових артистів і всі разом ми створили «Твій день». Не хочеться спойлерів, але виконання пісні стане кульмінаційним моментом у фільмі. «Найкращі Вихідні» з 02.02.2022 — наймузичніша комедія року, — Євген Філатов, композитор синглу та саундпродюсер комедії «Найкращі Вихідні».
Ідея концепту кліпу виникла, відштовхуючись від ідеї самого фільму — чотири різні історії, зняті в різних піджанрах комедії. Для музичного відео на колаборацію чотирьох класних артистів, що роблять музику в різних стилях, я обрав сцену квадратної форми, а самобутність кожного ми передали завдяки рішенню з камерою та світлом. А на приспіві вони об‘єднуються так само, як і наших героїв об‘єднують музика, пригоди та любов. Знімати відео було досить легко, швидко та комфортно — усе завдяки професійності артистів та команди. Сподіваюся, що глядачі оцінять якість роботи і вірю, що пісня стане справжнім хітом 2022, — режисер фільму «Найкращі Вихідні» та кліпу на пісню «Твій день», Влад Климчук.
Прослухати сингл відсьогодні можна на всіх музичних платформах: https://band.link/TheBestWeekendmovie.
Переглянути кліп на OST «Твій день»:
Комедія «Найкращі Вихідні» насичена сучасною українською музикою. У фільмі можна буде почути улюблені хіти не лише Артема Пивоварова, The HARDKISS та alyona alyona, а й SunSay, Latexfauna, Wellboy, KALUSH, Epolets та багатьох інших. В історіях героїв комедії можна буде почути літній поп, рок та гітарну лірику, хіп-хоп і техно, а також електропоп. І це ще одна нагода сходити у кіно — поринути в атмосферу та насолодитися музикою як від відомих виконавців, так і від музикантів-початківців. «Найкращі Вихідні» об’єднують!
Цитати виконавців саундтреку:
Юлія Саніна: «Ми не тільки всі разом виконали цю пісню, ми її всі разом і написали — тобто це була співпраця від початку й до кінця. Усе відбулося дуже круто, адже я всіх хлопців і дівчат знаю дуже давно. Вони наші добрі знайомі, друзі, і люди, яких я дуже поважаю у нашому бізнесі. В цілому з кожним із них рано чи пізно виникала думка зробити якусь колаборацію, і я дуже щаслива, що вона у нас вийшла саме в роботі над таким масштабним і цікавим проєктом. Нам завжди хотілося взяти участь у кіно, і тут нам довелося грати самих себе. До того ж, зйомки проходили після нашого виступу на Atlas Weekend, тому їх можна назвати незвичайним after-party з крутими артистами. Для мене цей досвід був незвичайним, але досить легким»;
Артем Пивоваров: «Чотири стихії, чотири різноманітні стилі та чотири представники нової хвилі української музики зібралися для того, аби подарувати стрічці «Найкращі Вихідні» та фестивалю симбіоз емоцій та енергії, об'єднавши все в одну історію. Під час написання тексту для саундтреку до фільму у мене було конкретне завдання від режисерської команди, про що має бути пісня та побажання інших артистів, у якій манері вони хотіли б виконати свою частину синглу».
Напомним,