Юрий Ткач рассказал, как зарабатывал первые деньги

За кулисами шоу «Где логика» (Новый канал) актер Юрий Ткач рассказал о своем увлечении математикой.

Для многих школьников математика очень сложный и нелюбимый предмет. И только благодаря упорному труду и правильной мотивации можно добиться успеха в его изучении.

За кулисами шоу «Где логика?» комик, актер Юрий Ткач рассказал, с какого класса «подружился» с математикой. Да так, что даже поступил на специальность «финансы».

До восьмого класса у меня с математикой было не очень, а потом – очень хорошо, – с улыбкой говорит актер. – По окончанию школы по алгебре и геометрии были пятерки по пятибалльной шкале. Первое образование получил на факультете, где очень много математических дисциплин. По специальности – «конструктор-механик металлургического оборудования.

Актер Юрий Ткач на шоу «Где логика» / пресс-служба Нового канала

По второму образованию Юра финансист. Интересный факт, что он учился на одном курсе с отцом.

Мы с ним были одногруппниками, – рассказывает комик. – Кстати, я в университете так кайфовал от математики, что первые деньги зарабатывал написанием домашних заданий и курсовых работ.

Теперь актер любит считать сумму двух чисел на номерах автомобилей.

Это вроде счастливых билетов на трамвай, – объясняет Юрий. – Должна сложиться одинаковая сумма первой и второй двойки чисел (улыбается).

Напомним,