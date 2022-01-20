Юрий Ткач рассказал, как зарабатывал первые деньги

20 января 2022 16:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Юрий Ткач рассказал, как зарабатывал первые деньги
Актер Юрий Ткач
пресс-служба Нового канала

За кулисами шоу «Где логика» (Новый канал) актер Юрий Ткач рассказал о своем увлечении математикой.

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Для многих школьников математика очень сложный и нелюбимый предмет. И только благодаря упорному труду и правильной мотивации можно добиться успеха в его изучении. 

За кулисами шоу «Где логика?» комик, актер Юрий Ткач рассказал, с какого класса «подружился» с математикой. Да так, что даже поступил на специальность «финансы».

До восьмого класса у меня с математикой было не очень, а потом – очень хорошо, – с улыбкой говорит актер. – По окончанию школы по алгебре и геометрии были пятерки по пятибалльной шкале. Первое образование получил на факультете, где очень много математических дисциплин. По специальности – «конструктор-механик металлургического оборудования.

Актер Юрий Ткач на шоу «Где логика» / пресс-служба Нового канала
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По второму образованию Юра финансист. Интересный факт, что он учился на одном курсе с отцом.

Мы с ним были одногруппниками, – рассказывает комик. – Кстати, я в университете так кайфовал от математики, что первые деньги зарабатывал написанием домашних заданий и курсовых работ.

Теперь актер любит считать сумму двух чисел на номерах автомобилей.

Это вроде счастливых билетов на трамвай, – объясняет Юрий. – Должна сложиться одинаковая сумма первой и второй двойки чисел (улыбается).

Напомним, 

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