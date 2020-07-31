Невероятная правда о звездах: Истории успеха и падений топовых знаменитостей
В субботу, 1 августа, в 9:30 на СТБ, зрители увидят премьеру нового сезона проекта о жизни селебрити – Невероятная правда о звездах.
В новом сезоне команда проекта откроет секреты личной жизни знаменитостей, покажет темную сторону популярности и самые неожиданные откровения селебрити.
Умеют ли звезды зарабатывать не только на собственном таланте? Кто из них успешен в бизнесе, а чьи попытки потерпели неудачу? Истории успеха и падений топовых звезд украинского и голливудского шоу-бизнеса. Настя Каменских, Сандра Буллок и другие!