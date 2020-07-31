Невероятная правда о звездах: Истории успеха и падений топовых знаменитостей

31 июля 2020 21:30 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: Истории успеха и падений топовых знаменитостей
Невероятная правда о звездах: Истории успеха и падений топовых знаменитостей
пресс-служба

В субботу, 1 августа, в 9:30 на СТБ, зрители увидят премьеру нового сезона проекта о жизни селебрити – Невероятная правда о звездах.

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Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили интересные и актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

В новом сезоне команда проекта откроет секреты личной жизни знаменитостей, покажет темную сторону популярности и самые неожиданные откровения селебрити.

Умеют ли звезды зарабатывать не только на собственном таланте? Кто из них успешен в бизнесе, а чьи попытки потерпели неудачу? Истории успеха и падений топовых звезд украинского и голливудского шоу-бизнеса. Настя Каменских, Сандра Буллок и другие!

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Бьет – значит любит? Шокирующие откровения звездных героинь, которые стали жертвами тиранов. Проверка звездных парочек на знания друг друга: чего о своей супруге не знал Тимур Мирошниченко?  Ревизия машины и сумочки Ирины Федишин и многое другое. Смотрите в субботу, в 9:30 на телеканале СТБ! 

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