Зірковий шлях на канале Украина: в новом сезоне - драмы, скандалы и шокирующие признания знаменитостей

3 августа в 9:30 на телеканале «Украина» стартует обновленная программа «Зірковий шлях». Оригинальные локации, звездные гости и неожиданные признания знаменитостей поразят зрителя в новом сезоне.

Градус откровенности знаменитостей во время интервью станет еще выше: признания будут глубокими и искренними. «Зірковий шлях» поднимет такие актуальные для украинцев темы как домашнее насилие, алкоголизм и издевательства, а звезды поделятся своим драматическим опытом. Снежана Онопко расскажет, что ее заставляет ходить с телохранителями и кто угрожает жизни, а бывший министр культуры Евгений Нищук расскажет, кто хотел его смерти.

В стильной студии к неизменным ведущим программы: Тимуру Мирошниченко и Алене Винницкой компанию составят топовые звезды, которые будут представлять рубрики, в которых участвовали. Теперь Тимур и Алена тоже будут проводить интервью и репортажи и делиться сенсационными подробностями в рубриках «Зіркового шляху».

«Самый главный сюрприз, что из отпуска мы выходим раньше, чем планировалось. Наверное, потому, что зритель скучает без нас. И мы без него - тоже. Однозначно будут изменения и во внешнем виде ведущих, и в оформлении самой программы, и в стилистике. Неизменным останется то, что мы будем, как и раньше, рассказывать всю правду, интересные эксклюзивные подробности из жизни отечественных звезд. Не только наших, но и зарубежных. В общем, все то, что любит зритель «Зіркового шляху», - говорит ведущий программы «Зірковий шлях» Тимур Мирошниченко.

Звездными откровениями удивит рубрика «Чия правда», в которой известные пары искренне рассказывают о своих отношениях.

В новом сезоне программы «Каву з перцем» пить будут известный актер Назар Заднепровский, скандальная супермодель Снежана Онопко, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова и кумир миллионов - Олег Винник, который расскажет об обратной стороне славы, потери во время карантина и свом новом шоу.

Смотрите новый сезон программы «Зірковий шлях» с 3 августа в эфире канала «Украина».