Алена Винницкая призналась, слушает ли песни «ВИА Гры»: Кого это еще интересует

8 апреля 2020 10:24 Александр Кива
Алена Винницкая призналась, слушает ли песни «ВИА Гры»: Кого это еще интересует
Ведущая и певица Алена Винницкая

Певица Алена Винницкая привыкла к вопросам о ее карьере в группе «ВИА Гра», в которой была солисткой 20 лет назад.

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Ведущая канала «Украина» Алена Винницкая рассказала в прямом эфире в Инстаграм программы «Зірковий шлях» о том, общается ли с бывшими коллегами по группе «ВИА Гра», и какой альбом этого музыкального проекта может назвать своим любимым.

«Прошло много времени. Сначала меня очень сильно раздражало, что это вообще кого-то еще интересует. А теперь наоборот, мне это даже нравится, потому что, значит, оставила какой-то такой след, прошло уже 20 лет с выхода первого клипа «Попытка №5», - говорит ведущая канала «Украина» и добавляет, что ни с кем из коллег по группе, кроме Надежды Мейхер не общается.

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Воспоминаний о коллективе у Винницкой очень много.

«У меня, по-прежнему, остается любимым первый альбом «ВИА Гра», который, кстати, не всем нравится, потому что он менее коммерческий, как мне кажется. Не считая, конечно, «Попытки №5» и еще нескольких песен, которые стали суперхитами. И мне кажется, что как раз в этой некоммерческой струе столько было души и желания сделать что-то прекрасное, что до сих пор, я его недавно слушала, и правда, я другими ушами услышала, это все очень здорово», - делится Винницкая.

Смотрите программу «Зірковий шлях» в эфире телеканала «Украина» по будням в 9:30!

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