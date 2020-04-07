Андрей Дебрин рассказал, ревнует ли его супруга к поклонницам

Андрей Дебрин более 5 лет снимается в самом мистическом сериале страны «Реальная мистика», последний сезон которого недавно вышел на канале «Украина».

Актер рассказал, что его супруга ревнует к поклонницам. Об этом стало известно в программе «Зірковий шлях» в рубрике «Кава з перцем» на канале «Украина».

Дебрин уже более 20 лет в браке, в котором воспитывает с супругой троих сыновей.

«Фантастика, наверное, все из-за моего ангельского характера. Мы прошли через всю гамму ситуаций и чувств, и эмоций. Мы настолько эмоциональны, что у нас начинают летать кухонные принадлежности, но это не разъединяет нас», - говорит на канале «Украина» Андрей Дебрин.

Актер не скрывает - супруга ревнует его к поклонницам, но, по его словам, это вполне нормально.

«Я бы удивился, если бы нет. Мне бы этого не хватало. Потому что все равно нормальна ревность - это ты понимаешь, насколько ты ценный для этого человека. Я даже не представляю, здесь с девушками порой и не надо давать повода. Ты глаза не успел открыть, уже тебе прилетает. Ты только говоришь: «Доброе утро, любимая!», и тебе: «Не трогай меня!». И это 2-3 дня такого состояния. Говорю: «Нет, реально ты можешь объяснить, что случилось?». В ответ: «Мне приснилось, что ты мне изменяешь». Капец, ты серьезно?», - сказал Андрей Дебрин о ревности в его семье.

Смотрите программу «Зірковий шлях» в эфире телеканала «Украина» по будням в 9:30!

Напомним,