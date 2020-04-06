Актер Алексей Нечай-Кучинский: Я поменял взгляд на жизнь

30 марта на канале «Украина» стартовал последний сезон скриптед-реалити «Реальная мистика».

Герои проекта 10 сезонов находили рациональное объяснение таинственным вещам. Финал сделает достоянием общественности скелеты даже из самых дальних шкафов персонажей. О том, как оправдывает своего героя, что дари коллегам и к какому музыкальному инструменту душа его лежит больше всего, актер Алексей Нечай-Кучинский рассказал в эксклюзивном интервью.

С чем столкнется ваш персонаж в финале «Реальной мистики»?

Эмоционально это максимально сложный период, потому что все любовные линии в этот момент вместе соберутся. И придется делать очень серьезный выбор. Самый главный выбор, как бы это банально не звучало. От этого выбора будет все зависеть, как изменится персонаж.

Вы бы решились на то, что делает ваш герой?

Очень мне чужд его выбор. Это на грани фантастики вообще. Чтобы столько событий произошло. Человек не может, наверно, так резко поменяться. Но ничего. Надо оправдывать.

Как оправдываете своего персонажа в этой ситуации?

Жил для всех, пора и для себя.

Это финал «Реальной мистики». Представляли на протяжении съемок других сезонов, что так это закончится?

Нет. Я считаю, что это бесконечная должна быть история. Потому что ее невозможно просто завершить. Оно должно уйти в фантазию. То есть ставить точку полностью нельзя. Каждый должен придумать для себя открытый финал. Но тогда это будет идеально.

За те пять лет, что снимался сериал, чему она вас как повлиял на вас проект?

Это серьезный нон-стоп, в котором не устаешь, а получаешь удовольствие. Потому что на самом деле мало где такой режим, как в быстром танце. И к нему привыкаешь. Если в жизни начинается другой период, когда такого графика нет, то этого страшно не хватает. Я вообще живу этим, я живу любовью. Но здесь это просто максимально. Здесь есть все, и замечаешь каждого. Потому что тут работает вся команда. И я отношусь очень позитивно к каждому. И когда у меня появляется свободная секунда во время работы, то почему бы не помочь, если нужно. А еще научил какой-то организованности. То, что нужно делать вовремя и ставить себе ограничения по времени, чтобы не растягивалось оно на дольше, а потом уходило в небытие.

Какие-то необъяснимые, мистические события с вами случались во время съемок?

Наверно, я поменял взгляд на жизнь. Это связано с проектом, со знакомствами, с чувствами, и поэтому здесь уже 100% по-другому смотришь на все.

Верите в мистику?

Я верю в энергию. Может быть, кто-то называет это мистикой. Я называю это так. Потому что мы ее или теряем, или накапливаем. От этого уже зависит, что с нами тогда происходит. Если ее не хватает, то тогда мир влияет на нас очень сильно. Он может нас подавить. Если мы умеем ее накапливать, тогда мы больше можем чего-то сделать, решать, какой наш следующий поступок, и не зависеть от большинства, будем защищены. Мне повезло с самого рождения. У меня брат близнец. Мистика? Это сложно назвать мистикой. Это все объясняется. Но с другой стороны это связь на всю жизнь, которую лучше не объяснять, а просто жить и наслаждаться этим.

Как отдыхаете в перерыве между съемками?

Я не могу отдыхать, не люблю. Для меня лучший отдых – это хорошая работа. Тогда, когда я прихожу домой, пусть это очень поздно, я наполнен. Я просто не умею отдыхать. Как-то сложно мне расслабиться и получить удовольствие от того, что небо голубое или река быстрая. Когда есть возможность взаимодействовать, я люблю творить! Я без этого не могу. И пассивно себя чувствовать не получается.

Какое место в вашей жизни занимает музыка?

Я люблю очень музыку. Мы с братом в свое время закончили школу по классу гитары. Я обожаю народные духовые инструменты, украинские. Если есть возможность, собираю. Обожаю сопилку. Все равно на чем бы я не пытался играть из народных духовых, все равно потом беру сопилку. Правда, соседи не очень рады этому. Если хочется избавиться от усталости, это прекрасная возможность.

У вас есть традиция делать оригинальные подарки коллегам. Расскажите о ней.

Да. У меня есть традиция. Но это не касается только рисования. Когда у нас заканчивается энный период съемок, я дарю подарки коллегам. Все хотят вспомнить лучшие моменты. Хочется каким-то образом поблагодарить. Не просто сказать спасибо. Потому что все говорят спасибо. А сделать то, чего нет, своими руками. Каждый раз приходит новая идея. Были одно время популярны ждуны, и я подумал: «А почему бы не сделать такой особенный подарок каждому?» Я взял сделал своими руками такую куклы. И футболки напечатал всем с изображением. Я вообще фанат носков. И в последний раз напечатал всем носки с коронными фразами персонажей.

Недавно вас пригласили публично обсудить специфику конкурса красоты. Что сами вкладываете в понятие «красота»?

Это так индивидуально. У нас в обществе приняты какие-то стандарты: губки сделаны, грудь сделана, волосы нарощены. Но у каждого она индивидуальная. Кто-то заводит себе по стандарту любовницу, а живет по-настоящему с той женщиной, которая по душе. И тут не поймешь, как жизнь повернет. Поэтому я привык в жизни не зарекаться никогда.

А если говорить о качествах характера? Что для вас важно, чтобы было в характере человека, с которым вам комфортно?

У нас же все начинается с мамы и папы. Как бы кто ни говорил. Мне по-любому нужна перчинка. Если просто все спокойно, я так не могу. Мне надо, чтобы я мог поспорить, доказать. И в итоге – в таком творческом кипише понять суть. Короче, борьба нужна.

Мы заговорили о родителях, ваш герой в «Реальной мистике» – мажор. Расскажите, кто ваши родители?

Это самые прекрасные люди на планете. Мой отец – добрейший человек, который может обнять весь мир своей добротой. Мама – холерик, она не может просто сидеть на месте. Ей постоянно что-то нужно делать. Если уже сделано, что-то новое придумается. На этом моторчике семья и строится. И жизнь кипит благодаря этому всему.

Какие ценности родители вам привили?

Отец всю жизнь приобщал к чтению. В детстве было очень много литературы, хотя осталась та, которую нужно обязательно прочитать, потому что он расстроится, если я не прочитаю. Нам с братом в этом повезло, потому что как бы что ни происходило, в каждой семье есть ссоры, какие-то вещи, когда хлопается дверь. Так как мой отец добрейший и очень мудрый человек, а мама – это сплошной огонь, который все хочет поджечь, мой отец гасит все это и делает это всегда с юмором. Юмор лечит нашу жизнь полностью. Без этого никак нельзя. В отношениях должно быть взаимопонимание и вот это тушение. Хорошо, когда есть вот такое распределение. Поэтому возможно прожить жизнь без вот этих вот максимальных глупостей, которые рушат в итоге все.

Чувство юмора вам передалось от отца? Вы можете разрядить ситуацию шуткой?

Да, но я не буду разряжать ситуацию юмором, если чувствую, что человек этого не стоит.

Вы легко заводите друзей? Например, ваша коллега Елена Репина говорит, что она мало кого сейчас впускает в свою жизнь.

Я очень открытый человек. Даже иногда мегаоткрытый, что порой не очень хорошо. Вот сейчас чуть-чуть поменьше открыт, потому что я немного поменял взгляд. Я просто очень люблю людей, а если они еще попадаются хорошие, ох, как это прекрасно. Это праздник! И почему бы не праздновать?