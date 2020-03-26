5 психологических причин лишнего веса

Не всегда лишний вес связан только с любовью к еде.

У вас повышенное чувство вины

Иногда проблема кроется куда глубже. Сегодня мы расскажем о наиболее распространенных причинах вашего избыточного веса.

Знакома ли вам эта ситуация? Вы пытаетесь похудеть - съедаете кусок тортика - срываетесь и не можете контролировать свой аппетит. Такие компульсивные переедания случаются из-за чувства вины за тот первый съеденный тортик. Как от этого избавиться? Перестаньте находить себе причины для того, чтобы чувствовать себя виноватой. Не взваливайте так много ответсвенности на одну себя.

Вы наказываете себя едой

Вам не хватает положительных эмоций

Возможно даже неосознанно. Вероятнее всего вы просто не любите свое тело и напринимаете себя как личность. А те плюсы, которые вы все же можете выделить, порождают в вас бессознательное желание себя наказывать. Не стоит себя выматывать ни морально, ни физически. Потом придется лечить не только ожирение, но и нервные срывы.

И вы компенсируете это любимой едой. Но еда - не лекарство от грусти. Заменить отсутствие любви тортиком - не значит перестать думать о любви. А вот о лишних килограммах - вполне.

Детская привычка "хорошо поесть"

В детстве у бабушек есть какая-то ненормальная привычка закармливать своего ребенка до такой степени, что он потом не может встать из-за стола. Переизбыток калорий - ужасная вещь для организма. Представьте, что вы стоите под проливным дождем, который не только усиливается, а еще и начинает идти вместе с градом. Так себе ситуация, правда? Но чем это отличается от организма, в который вы без остановки льете и льете калорий без возможности даже дать ему "просохнуть"?



Вы слишком ответственны

Маленькая хрупкая женщина не всегда способна справиться со всем грузом забот, который взваливает на себя. Работа, муж, дети, родители, быт, проблемы подруг - чтобы вынести всю эту нагрузку, подсознание включается в работу и не придумывает ничего лучше, кроме как набрать лишние килограммы. Перестаньте брать на себя слишком много отвественности и вы заметите, как рука станет реже тянутся к холодильную.

Напомним,