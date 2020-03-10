Выбираем прическу на весну: ТОП-3 тренда

10 марта 2020 11:00 Антонина Старовойт
Выбираем прическу на весну: ТОП-3 тренда
Выбираем прическу на весну: ТОП-3 тренда
pixabay.com

Если вам надоела старая прическа, весна - отличный повод что-то изменить в себе.

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А начать с прически - отличный старт для более масштабных изменений. Сегодня мы расскажем о трех наиболее популярных вариантах на этот сезон. 

Удлиненный боб

Если в прошлом году все поголовно состригали шевелюру, то теперь все перевернулось с ног на голову. Теперь модницы приняли единогласное решение отращивать волосы. Прелесть этой прически в том, что она идет практически всем, независимо от формы лица и типа волос. На удлиненном бобе хорошо смотрятся как пляжные волны, так и гладкие пряди. Его можно укладывать на любую сторону и ежедневно менять луки. Так что возможностей для экспериментов у вас очень много.

Длинные гладкие волосы

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Классика остается классикой. После примеров кумиров миллионов многие загорелись идеей отращивать длинные гладкие волосы. Чтобы добиться такого результата, придется изрядно потрудиться и подобрать правильный уход. Но оно того стоит. 

Густая челка 

О трендах не спорят. Пусть это и не самый удобный вариант прически, но популярностью пользоваться он не перестает. Ультрамодный текстурный эффект можно легко получить с помощью пены для волос и фиксирующего спрея. При этом сама челка должна быть длинной и рваной.

Напомним, 

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