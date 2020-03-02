Выбираем тени под цвет глаз: главные советы
Макияж - одно из наиболее сильных женских оружий.
Карие
Для карих глаз отличным решением станет черная подводка: она хорошо подчеркнет цвет и сделает акцент на его выразительности. Однако не останавливайтесь в экспериментах, ведь не менее удачно на вас будут смотреться карандаши и лайнеры лиловых, фиалковых и фиолетовых оттенков. Тени морского цвета создадут хороший контраст и смогут также сделать акцент на глубине карего. Для вечернего макияжа кареглазым девушкам обязательно нужно побеспокоиться насчет накладных ресниц.
Зеленые и серо-зеленые
Голубые и серо-голубые
Хотите подчеркнуть глубину глаз? Это очень просто благодаря синей туши для ресниц. Если вы пользуетесь карандашом, остановитесь на темно-коричневом оттенке: он отлично смотрится с любым тоном теней. Хорошей партией будет и золотая подводка. Она здорово сможет подчеркнуть внутренний контур, а еще с ним невероятно просто визуально увеличить глаза.
Напомним,