Выбираем тени под цвет глаз: главные советы

2 марта 2020 09:00 Антонина Старовойт
Выбираем тени под цвет глаз: главные советы
Выбираем тени под цвет глаз: главные советы
pixabay.com

Макияж - одно из наиболее сильных женских оружий.

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Сегодня мы расскажем, какой цвет теней отлично подойдет к вашим глазам. 

Карие

Для карих глаз отличным решением станет черная подводка: она хорошо подчеркнет цвет и сделает акцент на его выразительности. Однако не останавливайтесь в экспериментах, ведь не менее удачно на вас будут смотреться карандаши и лайнеры лиловых, фиалковых и фиолетовых оттенков. Тени морского цвета создадут хороший контраст и смогут также сделать акцент на глубине карего. Для вечернего макияжа кареглазым девушкам обязательно нужно побеспокоиться насчет накладных ресниц. 

Зеленые и серо-зеленые 

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Если вы хотите стопроцентного попадания с оттенком, то лучше коричневого не сработает ни один. Коричневый карандаш оттеняет естественный цвет, делая его более ярким и сочным. Также хорошо в паре с зеленым работает серый карандаш. Если вам хочется усилить натуральный оттенок глаз, то стоит поэкспериментировать с тенями различных вариантов хаки. Они помогут несколько видоизменить естественный цвет и сделают взгляд более глубоким и драматичным. 

Голубые и серо-голубые 

Хотите подчеркнуть глубину глаз? Это очень просто благодаря синей туши для ресниц. Если вы пользуетесь карандашом, остановитесь на темно-коричневом оттенке: он отлично смотрится с любым тоном теней. Хорошей партией будет и золотая подводка. Она здорово сможет подчеркнуть внутренний контур, а еще с ним невероятно просто визуально увеличить глаза.

Напомним,

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