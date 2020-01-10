ТОП-3 способа быстро избавиться от синяков под глазами

10 января 2020 09:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 способа быстро избавиться от синяков под глазами
ТОП-3 быстро избавиться от синяков под глазами
pixabay.com

Неправильный режим сна напрямую влияет на состояние нашей кожи лица. В первую очередь - на наличие синяков под глазами.

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Сегодня мы расскажем о трех экспресс-способах избавиться от признаков бессонной ночи. 

Огурец 

Как мы знаем, огурец имеет осветляющий эффект для кожи, а также обеспечивает мгновенное успокаивающее действие. Для устранения синяков нарежьте огурец тонкими ломтиками, поместите их в холодильник на полчаса. Положите огуречные кружочки под глаза на 10 минут, затем умойтесь водой. 

Кокосовое масло холодного отжима 

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Кокосовое масло поможет вам выровнять кожу и предостеречь ее от появления морщин и мелких складок. Для этого способа вам потребуется нанести под глаза пару капель кокосового масла и массажными движениями втереть в кожу. 

Картофель 

Возможно, вы удивитесь, но картофель славится своим успокаивающим свойством. Так что отлично подойдет для ваших темных кругов под глазами. Чтобы их убрать, нарежьте картофель кругами и положите их на проблемную область. Через десять минут можете убрать.

Напомним, 

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