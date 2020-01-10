ТОП-3 способа быстро избавиться от синяков под глазами
Неправильный режим сна напрямую влияет на состояние нашей кожи лица. В первую очередь - на наличие синяков под глазами.
Огурец
Как мы знаем, огурец имеет осветляющий эффект для кожи, а также обеспечивает мгновенное успокаивающее действие. Для устранения синяков нарежьте огурец тонкими ломтиками, поместите их в холодильник на полчаса. Положите огуречные кружочки под глаза на 10 минут, затем умойтесь водой.
Кокосовое масло холодного отжима
Картофель
Возможно, вы удивитесь, но картофель славится своим успокаивающим свойством. Так что отлично подойдет для ваших темных кругов под глазами. Чтобы их убрать, нарежьте картофель кругами и положите их на проблемную область. Через десять минут можете убрать.
Напомним,