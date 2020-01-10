ТОП-3 способа быстро избавиться от синяков под глазами

Неправильный режим сна напрямую влияет на состояние нашей кожи лица. В первую очередь - на наличие синяков под глазами.

Сегодня мы расскажем о трех экспресс-способах избавиться от признаков бессонной ночи.

Огурец

Как мы знаем, огурец имеет осветляющий эффект для кожи, а также обеспечивает мгновенное успокаивающее действие. Для устранения синяков нарежьте огурец тонкими ломтиками, поместите их в холодильник на полчаса. Положите огуречные кружочки под глаза на 10 минут, затем умойтесь водой.

Кокосовое масло холодного отжима

Кокосовое масло поможет вам выровнять кожу и предостеречь ее от появления морщин и мелких складок. Для этого способа вам потребуется нанести под глаза пару капель кокосового масла и массажными движениями втереть в кожу.

Картофель

Возможно, вы удивитесь, но картофель славится своим успокаивающим свойством. Так что отлично подойдет для ваших темных кругов под глазами. Чтобы их убрать, нарежьте картофель кругами и положите их на проблемную область. Через десять минут можете убрать.

Напомним,