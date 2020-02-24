Синий в деталях: как носить главный цвет 2020 года

24 февраля 2020 11:00 Антонина Старовойт
Синий в деталях: как носить главный цвет 2020 года
Синий в деталях: как носить главный цвет 2020 года
pixabay.com

Наверняка, все слышали о главном цвете 2020 года - глубоком синем.

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Сегодня самое время разобрать наиболее удачные варианты его внедрения в ваш гардероб. 

Монохром 

Самый простой и при этом очень стильный вариант - это однотонные синие наряды. Это могут быть платья, лучше средней длины, брючные костюмы, а также верхняя одежда.  

Сочетание

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Синий сам по себе весьма самодостаточен. Он отлично составляет монолук, а так же создает пару более приглушенным оттенкам. По мнению экспертов, лучше всего синий цвет сочетается с белым и черным - это могут быть как три разных составляющих гардероба, так и детали, дополняющие друг друга.

Синий и голубой цвета отлично сочетаются с джинсами, поэтому топ с эффектны большим воланом в районе плеч лучше всего носить в таком сочетании. 

Также синий отлично смотрится в спортивных вещах. К примеру, комфортная толстовка, которая гармонично сочетается белой миди-юбкой и аксессуарами в тон.

Напомним,

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