Синий в деталях: как носить главный цвет 2020 года

Синий в деталях: как носить главный цвет 2020 года

Наверняка, все слышали о главном цвете 2020 года - глубоком синем.

Монохром

Сегодня самое время разобрать наиболее удачные варианты его внедрения в ваш гардероб.

Самый простой и при этом очень стильный вариант - это однотонные синие наряды. Это могут быть платья, лучше средней длины, брючные костюмы, а также верхняя одежда.

Сочетание

Синий сам по себе весьма самодостаточен. Он отлично составляет монолук, а так же создает пару более приглушенным оттенкам. По мнению экспертов, лучше всего синий цвет сочетается с белым и черным - это могут быть как три разных составляющих гардероба, так и детали, дополняющие друг друга.

Синий и голубой цвета отлично сочетаются с джинсами, поэтому топ с эффектны большим воланом в районе плеч лучше всего носить в таком сочетании.

Также синий отлично смотрится в спортивных вещах. К примеру, комфортная толстовка, которая гармонично сочетается белой миди-юбкой и аксессуарами в тон.

Напомним,