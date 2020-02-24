Синий в деталях: как носить главный цвет 2020 года
Наверняка, все слышали о главном цвете 2020 года - глубоком синем.
Монохром
Самый простой и при этом очень стильный вариант - это однотонные синие наряды. Это могут быть платья, лучше средней длины, брючные костюмы, а также верхняя одежда.
Сочетание
Синий и голубой цвета отлично сочетаются с джинсами, поэтому топ с эффектны большим воланом в районе плеч лучше всего носить в таком сочетании.
Также синий отлично смотрится в спортивных вещах. К примеру, комфортная толстовка, которая гармонично сочетается белой миди-юбкой и аксессуарами в тон.
Напомним,