Боремся с завистью: 3 эффективных совета

4 февраля 2020 09:00 Антонина Старовойт
Боремся с завистью: 3 эффективных совета
Боремся с завистью: 3 эффективных совета
pixabay.com

К сожалению, зависть - неотъемлемая часть нашего "я". Однако, это еще не значит, что уменьшить степень ее влияния невозможно.

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Сегодня мы расскажем о трех действенных способах уменьшить степень ее влияния на наш характер. 

Цените свое 

Зачастую зависть возникает из-за того, что у субъекта есть то, чего нам не хватает. Это указывает на наши внутренние комплексы. Худые, длинные ноги, дорогой смартфон, своя квартира - все это не раз являлось причиной для зависти у многих. Оглянитесь вокруг. Сосредоточьте свой взгляд на том, что имеет вы. А лучше - выпишите на листике. Поверьте, после этого у вас точно произойдет переоценка ценностей. 

Уважайте других 

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Это поможет вам превратить свой объект зависти в образец для подражания. Не совсем понимаете? Попробуйте трезво проанализировать, почему вы завидуете человеку. Возможно, он преуспел куда больше, чем вы. В таком случае, попробуйте превзойти его, повторяя или совершенствуя его путь. Но не сравнивайте себя с ним. 

Не осуждайте себя 

Осуждение, самотерзание только лишь усугубят ваши причины недовольства. Подойдите к своей зависти с умом. Разберите от "а" до "я", почему это произошло и как это может повлиять на ваш успех в будущем. 

Напомним, 

 

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