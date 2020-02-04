Боремся с завистью: 3 эффективных совета
К сожалению, зависть - неотъемлемая часть нашего "я". Однако, это еще не значит, что уменьшить степень ее влияния невозможно.
Цените свое
Зачастую зависть возникает из-за того, что у субъекта есть то, чего нам не хватает. Это указывает на наши внутренние комплексы. Худые, длинные ноги, дорогой смартфон, своя квартира - все это не раз являлось причиной для зависти у многих. Оглянитесь вокруг. Сосредоточьте свой взгляд на том, что имеет вы. А лучше - выпишите на листике. Поверьте, после этого у вас точно произойдет переоценка ценностей.
Уважайте других
Не осуждайте себя
Осуждение, самотерзание только лишь усугубят ваши причины недовольства. Подойдите к своей зависти с умом. Разберите от "а" до "я", почему это произошло и как это может повлиять на ваш успех в будущем.
Напомним,