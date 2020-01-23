Здоровый вид: ТОП-3 эффективных способа улучшить цвет лица

23 января 2020 11:00 Антонина Старовойт
Здоровый вид: ТОП-3 эффективных способа улучшить цвет лица
ТОП-3 способа улучшить цвет лица
pixabay.com

Замечаете бледность и желтизну вашей кожи?

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Сегодня мы расскажем, как избежать этих особенностей и справиться с нездоровым видом лица

Выбирайте зеленый, а не черный чай

И в этом есть принципиальное значение. Дело в том, что зеленый час обладает противовоспалительным свойством и успокаивает нашу кожу. Благодаря этому на ней не образуются высыпания и ее поверхность выглядит ровной. Чтобы эффекты зелёного чая проявились в полной мере, стоит употреблять хотя бы пару чашек в день. А чтобы не вызывать покраснений кожи, отдавайте предпочтение холодному чаю вместо горячего. 

Следите за количеством молока 

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Особенно, если у вас есть прыщи. Ученые доказали: чем больше молока вы выпиваете, тем больше на коже появляется высыпаний, а сам ее вид становится более бледным. Интересно и то, что обезжиренно молоко портит кожу еще больше. 

Cпите не меньше 7-8 часов 

Во время сна наша кожа восстанавливается лучше всего. Если вы недосыпаете, значит, подставляете лицо под удар (в буквальном смысле). Старайтесь спать не меньше 7-8 часов. И еще стоит отметить: ложиться лучше всего в тот же день, когда вы и проснулись. 

Напомним, 

 

 

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