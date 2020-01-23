Здоровый вид: ТОП-3 эффективных способа улучшить цвет лица
Замечаете бледность и желтизну вашей кожи?
Выбирайте зеленый, а не черный чай
И в этом есть принципиальное значение. Дело в том, что зеленый час обладает противовоспалительным свойством и успокаивает нашу кожу. Благодаря этому на ней не образуются высыпания и ее поверхность выглядит ровной. Чтобы эффекты зелёного чая проявились в полной мере, стоит употреблять хотя бы пару чашек в день. А чтобы не вызывать покраснений кожи, отдавайте предпочтение холодному чаю вместо горячего.
Следите за количеством молока
Cпите не меньше 7-8 часов
Во время сна наша кожа восстанавливается лучше всего. Если вы недосыпаете, значит, подставляете лицо под удар (в буквальном смысле). Старайтесь спать не меньше 7-8 часов. И еще стоит отметить: ложиться лучше всего в тот же день, когда вы и проснулись.
Напомним,