Здоровый вид: ТОП-3 эффективных способа улучшить цвет лица

Замечаете бледность и желтизну вашей кожи?

Сегодня мы расскажем, как избежать этих особенностей и справиться с нездоровым видом лица

Выбирайте зеленый, а не черный чай

И в этом есть принципиальное значение. Дело в том, что зеленый час обладает противовоспалительным свойством и успокаивает нашу кожу. Благодаря этому на ней не образуются высыпания и ее поверхность выглядит ровной. Чтобы эффекты зелёного чая проявились в полной мере, стоит употреблять хотя бы пару чашек в день. А чтобы не вызывать покраснений кожи, отдавайте предпочтение холодному чаю вместо горячего.

Следите за количеством молока

Особенно, если у вас есть прыщи. Ученые доказали: чем больше молока вы выпиваете, тем больше на коже появляется высыпаний, а сам ее вид становится более бледным. Интересно и то, что обезжиренно молоко портит кожу еще больше.

Cпите не меньше 7-8 часов

Во время сна наша кожа восстанавливается лучше всего. Если вы недосыпаете, значит, подставляете лицо под удар (в буквальном смысле). Старайтесь спать не меньше 7-8 часов. И еще стоит отметить: ложиться лучше всего в тот же день, когда вы и проснулись.

Напомним,